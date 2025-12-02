Αλβανία: Η στιγμή που ηλικιωμένος χτυπά με μανία αδέσποτα σκυλιά - Γυναίκα έτρεξε να τον σταματήσει

Ένα νέο βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο προκάλεσε κύμα σχολίων και έντονο προβληματισμό, καθώς παρουσιάζει ένα επεισόδιο κακοποίησης ζώων στην Αλβανία. Οι εικόνες, που έγιναν γρήγορα viral, καταγράφουν μια ιδιαίτερα τεταμένη στιγμή ανάμεσα σε έναν ηλικιωμένο άνδρα, μια αγέλη αδέσποτων σκύλων και μια γυναίκα που παρεμβαίνει για να προλάβει τα χειρότερα.



Ειδικότερα σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο Χ (πρώην twitter) βλέπουμε τον ηλικιωμένο άνδρα, να επιτίθεται με κάτι σαν κλαρί ξύλου σε μια αγέλη αδέσποτων σκύλων που βρισκόταν γύρω του. Αμέσως μετά μια γυναίκα εμφανίζεται στο πλάνο, μπαίνει ανάμεσά τους και προσπαθεί να σταματήσει τον άνδρα και να προστατεύσει τα σκυλιά, απομακρύνοντας το ξύλο από τα χέρια του.

Ο ηλικιωμένος από το βίντεο φαίνεται ότι βρίσκεται σε κατάσταση αμόκ. Σπρώχνει την γυναίκα που προσπαθεί να τον σταματήσει, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα επεμβαίνει ένας ακόμα άνδρας που καταφέρνει να θέσει υπό έλεγχο την κατάσταση.

Από τις αντιδράσεις στο Twitter φαίνεται πως ο κόσμος έχει διχαστεί, με κάποιους να παίρνουν το μέρος του ηλικιωμένου και άλλους να συμφωνούν με την αντίδραση της γυναίκας.

Στα σχόλια υπέρ του ηλικιωμένου άνδρα γράφεται πως ο άνθρωπος υπερασπιζόταν τη ζωή του απέναντι σε μια αγέλη με επιθετικά αδέσποτα.

Από την άλλη πλευρά, χρήστες γράφουν πως οι σκύλοι δεν είχαν καμία πρόθεση να επιτεθούν και πως εξαγριώθηκαν από την συμπεριφορά του άνδρα, για αυτό το λόγο και δεν εκδήλωσαν επιθετικότητα απέναντι στη γυναίκα που προσπάθησε να τα υπερασπιστεί.

Δείτε το βίντεο: