Κατολίσθηση στην Ινδονησία: 17 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι

Βαρύτερος γίνεται ο απολογισμός της κατολίσθησης που σημειώθηκε κοντά στην πόλη Μπαντούνγκ, στο νησί της Ιάβας στην Ινδονησία, καθώς οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 17, σύμφωνα με ανακοίνωση της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών (BNPB).

Η κατολίσθηση προκλήθηκε από καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις και σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, περίπου στις 02:30 τοπική ώρα (21:30 ώρα Ελλάδας), όταν τεράστιες ποσότητες λάσπης και βράχων έθαψαν σπίτια σε δύο χωριά σε απόσταση περίπου 25 χιλιομέτρων από τη Μπαντούνγκ, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Indonesian police have recovered 16 bodies following a #landslide in West Java province, with seven victims identified, a police spokesperson said on Saturday. #Indonesia https://t.co/RjbwvCyGtx pic.twitter.com/6c5PZ8h2Eb — China Daily (@ChinaDaily) January 25, 2026

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της BNPB, Άμπντουλ Μουχάρι, ο αριθμός των θυμάτων έχει αυξηθεί στους 17, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν νεότερα στοιχεία για τους αγνοουμένους, οι οποίοι εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 80 άτομα.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με μεγάλη προσοχή, καθώς υπάρχει έντονη ανησυχία για νέες κατολισθήσεις λόγω της αστάθειας του εδάφους και των συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων. «Αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο είναι ο κίνδυνος επακόλουθων κατολισθήσεων», δήλωσε ο διασώστης Ριφάλντι Ασάμπι.

Σύμφωνα με τον Γιούντι Μπραμάντιο, διευθυντή επιχειρήσεων της εθνικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, περίπου 2.000 άτομα –στρατιωτικοί, αστυνομικοί και εθελοντές– συμμετέχουν σήμερα στις επιχειρήσεις, με τη συνδρομή βαρέων μηχανημάτων.

Οι κατολισθήσεις είναι συχνό φαινόμενο στην Ινδονησία κατά την περίοδο των βροχών, η οποία εκτείνεται συνήθως από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο. Τον Νοέμβριο, πλημμύρες σε τρεις επαρχίες στο δυτικό νησί της Σουμάτρας προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, αφήνοντας πίσω τους περίπου 1.200 νεκρούς, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Παράλληλα, στις αρχές Ιανουαρίου, τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο νησί Σιάου, στο αρχιπέλαγος της Κελέβης, έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις.