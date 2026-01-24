Αυστραλία: Πέθανε ο 12χρονος που είχε δεχθεί επίθεση καρχαρία σε παραλία του Σίδνεϊ

Την τελευταία του πνοή άφησε ένα 12χρονο αγόρι, το οποίο νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση καρχαρία που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα σε παραθαλάσσια περιοχή του Σίδνεϊ. Τη δυσάρεστη εξέλιξη ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του.



Ο Νίκο Άντικ είχε τραυματιστεί σοβαρά την προηγούμενη Κυριακή, όταν δέχθηκε επίθεση από καρχαρία την ώρα που πηδούσε από βράχο για να κολυμπήσει μαζί με φίλους του σε κολπίσκο της μεγαλύτερης πόλης της Αυστραλίας. Οι φίλοι του κατάφεραν να τον βγάλουν από το νερό και να ζητήσουν βοήθεια, ενώ ο 12χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα και στα δύο του πόδια.



Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή του δεν κατάφερε να βελτιωθεί, με την οικογένειά του να επιβεβαιώνει τον θάνατό του, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

