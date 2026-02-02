Οι παγωμένοι Καταρράκτες του Νιαγάρα κόβουν την ανάσα

Μια ευχάριστη έκπληξη περιμένει αυτή την εβδομάδα όσους τυχερούς επισκεφθούν τους Καταρράκτες του Νιαγάρα καθώς οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες δημιουργούν την εντύπωση ότι ένα από τα πιο εμβληματικά φυσικά θαύματα του κόσμου έχει παγώσει.

Το φαινόμενο αυτό προκύπτει από τον συνδυασμό της παγωμένης επιφάνειας του νερού και της ομίχλης με τον πάγο που σχηματίζεται καθώς το νερό κατρακυλά στους καταρράκτες. «Αυτό δημιουργεί μεγάλες συσσωρεύσεις πάγου γύρω από τους καταρράκτες, μερικές φορές πάνω από 12 μέτρα πάχος και εντυπωσιακούς σταλακτίτες στις άκρες, ενώ το νερό συνεχίζει να ρέει κάτω από την παγωμένη επιφάνεια», αναφέρει σε δελτίο Τύπου η Niagara Parks, όπως γράφει το globalnews.ca.

Το φαινόμενο αυτό είναι σπάνιο και συνήθως εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν συνεχόμενες μέρες με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν. Ωστόσο, το να παγώσουν πλήρως οι καταρράκτες είναι ακόμη πιο σπάνιο. Αυτό συνέβη το 1848, όταν ένας παγωμένος όγκος νερού σταμάτησε πλήρως τη ροή για 30 ώρες.



NEWS🚨: It's so cold in the United States and Canada that Niagara falls has frozen overpic.twitter.com/1MbSdrmt6O — All day Astronomy (@forallcurious) January 29, 2026

Reuters

Reuters