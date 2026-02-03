Φονικές χιονοπτώσεις στην Ιαπωνία: 30 νεκροί - Θαμμένη στο χιόνι 91χρονη

Στους 30 ανέρχονται οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στην Ιαπωνία εξαιτίας των σφοδρών χιονοπτώσεων των τελευταίων δύο εβδομάδων, σύμφωνα με τις αρχές. Ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνεται και μία γυναίκα 91 ετών, η οποία βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι μπροστά από το σπίτι της.

Η ιαπωνική κυβέρνηση προχώρησε στην ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων προκειμένου να συνδράμουν τους κατοίκους στη νομαρχία Αομόρι, που έχει πληγεί περισσότερο, καθώς σε ορισμένες απομονωμένες περιοχές το χιόνι φτάνει έως και τα 4,5 μέτρα.

Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι συγκάλεσε χθες έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ζητώντας από τους υπουργούς να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Οι σφοδρές χιονοπτώσεις προκλήθηκαν από ισχυρές ψυχρές αέριες μάζες που έπληξαν τις τελευταίες εβδομάδες τις περιοχές κατά μήκος των ακτών στη Θάλασσα της Ιαπωνίας, με ορισμένες περιοχές να καταγράφουν υπερδιπλάσιους από τους φυσιολογικούς για την εποχή όγκους χιονιού.

Σύμφωνα με την ιαπωνική υπηρεσία αντιμετώπισης πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών, από τις 20 Ιανουαρίου έως σήμερα, 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν η Κίνα Τζιν, 91 ετών, το σώμα της οποίας εντοπίστηκε θαμμένο κάτω από τρία μέτρα χιονιού μπροστά από το σπίτι της στην Αομόρι, όπως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας.

Όπως εκτιμά η αστυνομία, η κατάρρευση της οροφής του σπιτιού της, λόγω του βάρους του χιονιού, είχε ως αποτέλεσμα να θαφτεί και να χάσει τη ζωή της από ασφυξία. Δίπλα στη σορό της βρέθηκε ένα φτυάρι.

Ο νομάρχης της Αομόρι, Σοϊτσιρό Μιγιασίτα, δήλωσε ότι ζήτησε τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες βοήθησαν στον εκχιονισμό κατοικιών ηλικιωμένων. Όπως ανέφερε, στην πρωτεύουσα του νομού σχηματίστηκαν τείχη χιονιού ύψους έως και 1,83 μέτρων, τονίζοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες αδυνατούν να αντεπεξέλθουν.

«Ο κίνδυνος ατυχημάτων, ακόμη και θανατηφόρων, όπως από πτώσεις χιονιού από οροφές ή από καταρρεύσεις κτιρίων, είναι άμεσος», προειδοποίησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.