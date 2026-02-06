Η κλιματική αλλαγή φέρνει μεγαλύτερη οικονομική κρίση από το 2008

Τα οικονομικά μοντέλα δείχνουν ότι οι όλο και περισσότερες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια παγκόσμια οικονομική κρίση.

Όπως τονίζουν οι ειδικοί, η ανάκαμψη από αυτή την κρίση θα είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι μετά την οικονομική κρίση του 2008, είπαν, όπως λένε «δεν μπορούμε να διασώσουμε τη Γη όπως κάναμε με τις τράπεζες».

Καθώς ο πλανήτης οδεύει προς μία μέση αύξηση της θερμοκρασία κατά 2 βαθμούς Κελσίου, οι κίνδυνοι ακραίων καιρικών καταστροφών και σημείων καμπής για το κλίμα αυξάνονται ραγδαία.

Τα όρια των οικονομικών μοντέλων

Ωστόσο, τα τρέχοντα οικονομικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται από κυβερνήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παραβλέπουν εντελώς τέτοιους κραδασμούς, υποστηρίζουν οι ερευνητές, προβλέποντας αντ’ αυτού ότι η σταθερή οικονομική ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί μόνο από τη σταδιακή αύξηση των μέσων θερμοκρασιών.

Αυτό συμβαίνει επειδή τα οικονομικά μοντέλα υποθέτουν ότι το μέλλον θα συμπεριφερθεί όπως το παρελθόν, παρά την καύση ορυκτών καυσίμων που ωθεί το κλιματικό σύστημα σε αχαρτογράφητα εδάφη.

Σημεία καμπής, όπως η κατάρρευση των κρίσιμων ρευμάτων του Ατλαντικού ή το λιώσιμο των πάγων της Γροιλανδίας, θα μπορούσαν να έχουν τεράστιες επιπτώσεις για τις κοινωνίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο συνδυασμός διαφόρων καιρικών καταστροφών θα μπορούσε να καταστρέψει ολοκληρωτικά εθνικές οικονομίες, τονίζουν οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Exeter.

Η εκτεταμένη έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι κυβερνήσεις, οι ρυθμιστικές αρχές και οι διαχειριστές κεφαλαίων θα πρέπει να δώσουν πολύ μεγαλύτερη προσοχή σε αυτά τα καιρικά φαινόμενα που γίνονται όλο και συχνότερα, καθώς η μείωση των εκπομπών άνθρακα είναι πολύ φθηνότερη υπόθεση από το να προσπαθήσει κανείς να συνεχίσει να τη χρήση του.

ΑΕΠ και οι πραγματικές οικονομικές απώλειες

Αναλυτές προέβλεπαν το 2025 ότι η παγκόσμια οικονομία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει απώλεια 50% του ΑΕΠ μεταξύ του 2070 και του 2090 από τεράστιες κλιματικές καταστροφές, ποσοστό πολύ υψηλότερο από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως.

Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον εύρημα της έκθεσης ήταν η πρόβλεψη ότι το ΑΕΠ μπορεί να συγκαλύψει το πλήρες κόστος της κλιματικής ζημιάς, μη λαμβάνοντας υπόψη τους θανάτους και τα προβλήματα υγείας, τις κοινωνικές αναταραχές και τα υποβαθμισμένα οικοσυστήματα. Ουσιαστικά, δηλαδή, το ΑΕΠ μπορεί να αυξηθεί μετά από καταστροφές λόγω των δαπανών για την ανάκαμψη, πρόσθεσαν οι ερευνητές.

Τα υπάρχοντα οικονομικά μοντέλα δίνουν εκτιμήσεις απωλειών του παγκόσμιου ΑΕΠ, ωστόσο οι συγκεκριμένοι ερευνητές τα αμφισβητούν θεωρώντας ότι είναι πολύ αισιόδοξα.

Συγκεκριμένα, προβλέπουν ότι θα χαθεί το 10% του ΑΕΠ σε περίπτωση που η παγκόσμια θερμοκρασία ανέβει κατά 3 με 4 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι σε αυτή την περίπτωση, η κοινωνία θα πάψει να λειτουργεί με τον τρόπο που γνωρίζουμε.