Ο Ιανουάριος 2026 ο 5ος θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ - Και ο Τραμπ τον... χαβά του

Ο Ιανουάριος του 2026 συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στους πέντε θερμότερους Ιανουαρίους που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της υπηρεσίας κλιματικής αλλαγής του Copernicus Climate Change Service (C3S), παρά τα έντονα κύματα ψύχους που σημειώθηκαν στο βόρειο ημισφαίριο.

Όπως επισημαίνεται στο μηνιαίο δελτίο του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου, η μέση θερμοκρασία του αέρα στην επιφάνεια της Γης διαμορφώθηκε στους 12,95°C, επίπεδο αυξημένο κατά 0,51°C σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020. Παράλληλα, ο φετινός Ιανουάριος ήταν μόλις 0,28°C ψυχρότερος από τον θερμότερο που έχει καταγραφεί — εκείνον του 2025 — ενώ κινήθηκε κατά 1,47°C υψηλότερα από τα προβιομηχανικά επίπεδα (1850-1900).

Η αναπληρώτρια διευθύντρια της υπηρεσίας, Samantha Burgess, σημείωσε ότι τα στοιχεία αναδεικνύουν τη σύνθετη συμπεριφορά του κλιματικού συστήματος, το οποίο μπορεί να προκαλεί ταυτόχρονα ακραίο ψύχος σε ορισμένες περιοχές και έντονη ζέστη σε άλλες.

Στο νότιο ημισφαίριο καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, που συνέβαλαν στην εκδήλωση καταστροφικών πυρκαγιών σε χώρες όπως η Αυστραλία και η Χιλή, καθώς και στην περιοχή της Παταγονίας. Θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα σημειώθηκαν επίσης στην Αρκτική, τη Γροιλανδία, τη βόρεια Αφρική και την Ανταρκτική.

Την ίδια στιγμή, ισχυρά κύματα ψύχους έπληξαν τη βόρεια Αμερική, τη Σιβηρία και τμήματα της Ευρώπης. Στην ευρωπαϊκή ήπειρο, ο Ιανουάριος καταγράφηκε ως ο ψυχρότερος από το 2010, με θερμοκρασίες εδάφους έως και 2,34°C κάτω από τον μέσο όρο.

Η άρνηση του Ντόναλντ Τραμπ

Οι χαμηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν και πολιτικές αντιδράσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, γνωστός για την... άρνηση που τον διακρίνει απέναντι στην κλιματική αλλαγή, σχολίασε ειρωνικά μέσω Truth Social τα φαινόμενα ψύχους, αμφισβητώντας τη συνεχιζόμενη άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας.

«Θα μπορούσαν οι περιβαλλοντικοί στασιαστές να μου εξηγήσουν παρακαλώ -- τι έγινε εκείνη η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη;» διερωτήθηκε ρητορικά ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος μέσω Truth Social την 23η Ιανουαρίου, πληκτρολογώντας το δεύτερο μέρος της φράσης με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση.

Ωστόσο, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι τα μεμονωμένα κύματα ψύχους δεν αναιρούν τη μακροπρόθεσμη τάση υπερθέρμανσης του πλανήτη, η οποία εξακολουθεί να αποτυπώνεται στα παγκόσμια δεδομένα θερμοκρασίας.