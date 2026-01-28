Χιόνια, πολικές θερμοκρασίες και ρομπότ-χιονοκαθαριστές σε ρόλο σωτήρα στις ΗΠΑ

Καθώς η χειρότερη χιονοθύελλα των τελευταίων δεκαετιών σαρώνει μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, με πυκνό χιόνι και πάγο να πλήττουν περισσότερες από 20 πολιτείες, μια διαφορετική «λύση» στην κακοκαιρία τραβά τα βλέμματα.

Σε βίντεο που έγινε viral, ένας ιδιοκτήτης σπιτιού στο Νιου Τζέρσεϊ αφήνει έναν αυτόνομο ρομποτικό χιονοκαθαριστή να καθαρίσει τη μεγάλη του αυλή, ενώ ο ίδιος παραμένει ασφαλής και ζεστός μέσα στο σπίτι. Το λεγόμενο Snow Bot απομακρύνει με ακρίβεια μεγάλες ποσότητες χιονιού, χωρίς χειριστή, εντυπωσιάζοντας εκατομμύρια χρήστες στα social media.

SNOW BOT: A robotic snow blower successfully clears a homeowner's massive driveway in New Jersey. pic.twitter.com/DF1UiX4uhG — Fox News (@FoxNews) January 28, 2026

Η εικόνα αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στις ΗΠΑ, όπου οι έντονες χιονοπτώσεις, σε πολλές περιοχές άνω των 30 εκατοστών, προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, προβλήματα στις μετακινήσεις και σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητα των πολιτών και δεκάδες νεκρούς.

Την ώρα που η κακοκαιρία δοκιμάζει τις αντοχές των υποδομών, η τεχνολογία δείχνει πως μπορεί να προσφέρει πρακτικές λύσεις, με τα ρομπότ-χιονοκαθαριστές να αποτελούν ίσως μια πρώτη ματιά στο μέλλον της αντιμετώπισης ακραίων καιρικών φαινομένων.