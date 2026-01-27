Breaking news icon BREAKING
NEWS

Τροχαία σε Νέα Φιλαδέλφεια και Περιστέρι - «Στο κόκκινο» η κίνηση στον Κηφισό

Κόσμος ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Ακραία Καιρικά Φαινόμενα Πάγος Άστεγοι

Πράξη ανθρωπιάς στην Οκλαχόμα: Άνδρας σώζει άστεγους από το πολικό ψύχος με vintage πυροσβεστικό

Ένας άνδρας στην Οκλαχόμα χρησιμοποιεί το παλιό πυροσβεστικό του για να σώσει άστεγους από το φονικό κρύο.

printscreen X
printscreen X
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Kύμα πολικού ψύχους πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, φέρνοντας ακραίες, ακόμη και απειλητικές για τη ζωή, θερμοκρασίες σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας.

Από τις Μεσοδυτικές Πολιτείες έως τον αμερικανικό Νότο, ο υδράργυρος καταγράφει ιστορικά χαμηλά, φτάνοντας ακόμη και τους –50 βαθμούς Κελσίου. Οι συνθήκες αυτές μετατρέπουν την καθημερινότητα σε αγώνα επιβίωσης, ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτους πολίτες, όπως οι άστεγοι, οι ηλικιωμένοι και όσοι δεν διαθέτουν επαρκή θέρμανση.

Μέσα σε αυτό το παγωμένο σκηνικό, μια συγκινητική πράξη αλληλεγγύης από την Οκλαχόμα ξεχωρίζει. Ένας άνδρας, ιδιοκτήτης ενός παλιού, πυροσβεστικού οχήματος, αποφάσισε να το επαναφέρει σε λειτουργία για έναν ξεχωριστό σκοπό, να σώσει ζωές.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Κόσμος ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Ακραία Καιρικά Φαινόμενα Πάγος Άστεγοι

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader