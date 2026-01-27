Πράξη ανθρωπιάς στην Οκλαχόμα: Άνδρας σώζει άστεγους από το πολικό ψύχος με vintage πυροσβεστικό

Kύμα πολικού ψύχους πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, φέρνοντας ακραίες, ακόμη και απειλητικές για τη ζωή, θερμοκρασίες σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας.

Από τις Μεσοδυτικές Πολιτείες έως τον αμερικανικό Νότο, ο υδράργυρος καταγράφει ιστορικά χαμηλά, φτάνοντας ακόμη και τους –50 βαθμούς Κελσίου. Οι συνθήκες αυτές μετατρέπουν την καθημερινότητα σε αγώνα επιβίωσης, ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτους πολίτες, όπως οι άστεγοι, οι ηλικιωμένοι και όσοι δεν διαθέτουν επαρκή θέρμανση.

Μέσα σε αυτό το παγωμένο σκηνικό, μια συγκινητική πράξη αλληλεγγύης από την Οκλαχόμα ξεχωρίζει. Ένας άνδρας, ιδιοκτήτης ενός παλιού, πυροσβεστικού οχήματος, αποφάσισε να το επαναφέρει σε λειτουργία για έναν ξεχωριστό σκοπό, να σώσει ζωές.