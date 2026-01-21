«Η Ερατώ αγαπάει...»: Ερωτικό μήνυμα 2.000 ετών βρέθηκε στην Πομπηία - Η αποκάλυψη για αγοραίο σεξ

Ένα ερωτικό μήνυμα που άντεξε για 2.000 χρόνια και μια αποκάλυψη για ομαδικό σεξ -επί πληρωμή- στην Πομπηία. Η ζωή των αρχαίων Ρωμαίων μπορεί να μοιάζει εντελώς διαφορετική από τη δική μας, αλλά κάποια πράγματα φαίνεται πως δεν αλλάζουν ποτέ...



Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν 79 -άγνωστα μέχρι τώρα- κομμάτια γκράφιτι χαραγμένα στους τοίχους σε ένα σοκάκι στο Αρχαιολογικό Πάρκο της Πομπηίας, σε ένα μέρος που θα μπορούσε να χρησιμεύει και ως δημόσιο ουρητήριο.



Καλύπτοντας τα πάντα, από τον έρωτα μέχρι τις... κενώσεις, αυτά τα μηνύματα 2.000 ετών δεν θα φαίνονταν παράταιρα σε μια τουαλέτα ενός κλαμπ σήμερα.



Οι αρχαιολόγοι πάντως, ήρθαν αντιμέτωποι και με ένα μήνυμα που αναφερόταν σε μια... άβολη ιστορία για το σεξ.



Τα αρχαία σκίτσα βρέθηκαν στον Διάδρομο του Θεάτρου της Πομπηίας, έναν στενό χώρο που συνέδεε τα δύο θέατρα της πόλης και προσέφερε στους πολίτες ένα προστατευμένο μέρος για να χαλαρώνουν, όπως αποκαλύπτει η Daily Mail.

«Η Ερατώ αγαπάει»

Ένα μήνυμα γράφει: «Erato Amat...», που μεταφράζεται ως: «Η Ερατώ αγαπάει...».



Το Ερατώ ήταν ένα κοινό όνομα για την εποχή, τόσο για τις σκλάβες, όσο και για τις ελεύθερες γυναίκες, ενώ το όνομα του άνδρα που αγαπούσε η Ερατώ έχει χαθεί στο πέρασμα του χρόνου.



Ένα πολύ πιο χυδαίο μήνυμα πάντως, αφηγείται την ιστορία μιας ιερόδουλης ονόματι Tyche, η οποία μεταφέρθηκε «σε αυτό το μέρος» και πληρώθηκε προκειμένου να κάνει σεξ με τρεις άνδρες.



Ο λεγόμενος Διάδρομος Θεάτρου είναι ένα σοκάκι μήκους 27 μέτρων και πλάτους 3 μέτρων που προσέφερε στους θεατρόφιλους μια ανάπαυλα που τόσο χρειαζόταν από την κακοκαιρία του χειμώνα και τον καυτό ήλιο του καλοκαιριού.



Ίχνη υδρορροών που τρέχουν στη μία πλευρά του διαδρόμου υποδηλώνουν ότι μπορεί να χρησίμευε και ως υπαίθριο ουρητήριο.

Πώς ήρθαν στο φως οι επιγραφές

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν για πρώτη φορά τα ίχνη γκράφιτι όταν έγιναν ανασκαφές στο σοκάκι το 1794, αλλά η νέα τεχνολογία επέτρεψε στους αρχαιολόγους να βρουν επιγραφές που προηγουμένως ήταν αόρατες με γυμνό μάτι.



Σε μια νέα δημοσίευση, ερευνητές από τη Σορβόννη στο Παρίσι και το Πανεπιστήμιο του Κεμπέκ χρησιμοποίησαν μια τεχνική που ονομάζεται Reflectance Transformation Imaging.



Χρησιμοποίησαν μια ειδική εγκατάσταση κάμερας για να φωτίζουν έντονα τον τοίχο από πολλαπλές γωνίες, επιτρέποντας σε ένα πρόγραμμα υπολογιστή να εντοπίσει μικροσκοπικές λεπτομέρειες που δεν ήταν ορατές με την πρώτη ματιά.



Συνολικά, περιέγραψαν λεπτομερώς πάνω από 300 κομμάτια επιγραφών στον διάδρομο του θεάτρου, συμπεριλαμβανομένων 79 που δεν είχαν ξαναδεί.

Τα μηνύματα αγάπης

Μερικά από αυτά, όπως αυτό που έγραψε η μυστηριώδης Ερατώ, είναι μηνύματα από εραστές.



Ένα γκράφιτι, ίσως γραμμένο από κάποιον που έβγαινε τρέχοντας από το θέατρο, γράφει: «Βιάζομαι· πρόσεχε, Σάβα μου, φρόντισε να με αγαπάς!».



Ένα άλλο, πιο ποιητικό, κείμενο λέει: «Η Μήθη, σκλάβα της Κομίνια, της Ατέλλας, αγαπάει τον Κρέστο στην καρδιά της. Είθε η Αφροδίτη της Πομπηίας να είναι ευνοϊκή και για τους δύο και είθε να ζουν πάντα αρμονικά».



Ωστόσο, όπως και τα γκράφιτι σε κάθε σύγχρονη πόλη, δεν ήταν όλα τα μηνύματα τόσο γοητευτικά.



Ένα ιδιαίτερα περίεργο μήνυμα αναφέρει: «Miccio, ο πατέρας σου έσπασε την κοιλιά του όταν έκανε την ανάγκη του. Κοίτα πώς είναι Miccio!».



Παραδόξως, το όνομα Miccio βρέθηκε επίσης σκαλισμένο στον σοβά τέσσερις φορές σε μια μικρή περιοχή του σοκακιού.



Εν τω μεταξύ, μερικά από τα σκαλίσματα στους τοίχους παρουσιάζουν σχέδια που κυμαίνονται από ακατέργαστα σκίτσα μέχρι εξαιρετικά λεπτομερείς εικονογραφήσεις.



Σε ένα μέρος του στενού, οι αρχαιολόγοι βρήκαν ένα εντυπωσιακό σχέδιο δύο μονομάχων σε μάχη.



Ενώ ένα μέρος ενός μονομάχου λείπει από το σημείο που έχει θρυμματιστεί ο σοβάς, το σκίτσο δείχνει καθαρά τα όπλα, τις πανοπλίες και τις ασπίδες των μαχητών με εκπληκτική ακρίβεια.



Σύμφωνα με τους συγγραφείς, οι μοναδικές στάσεις αυτών των πολεμιστών υποδηλώνουν ότι ο μυστηριώδης καλλιτέχνης μπορεί να είχε δει στην πραγματικότητα μια μάχη μονομάχων και να ζωγράφιζε μια σκηνή από μνήμης.



Αυτά τα ευρήματα προστίθενται στα 10.000 μηνύματα και σχέδια που έχουν βρεθεί σκαλισμένα ή σχεδιασμένα στους τοίχους σε όλη την Πομπηία.



Αυτά περιλαμβάνουν τα πάντα, από προεκλογικά συνθήματα και ενθάρρυνση για ψήφο μέχρι πρόχειρα σχέδια φαλλών και τυχαία γεωμετρικά μοτίβα.



Δεδομένου ότι αυτά τα σκίτσα σχεδιάστηκαν από απλούς ανθρώπους και όχι από επαγγελματίες καλλιτέχνες που εργάζονταν για τους πλούσιους, προσφέρουν μια μοναδική εικόνα για την καθημερινή ζωή της Πομπηίας.