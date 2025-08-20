Τουρίστας έκλεψε πέτρες από την Πομπηία - Κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης μέχρι 6 χρόνια

Βαριά ενδέχεται να είναι η «καμπάνα» για έναν Βρετανό τουρίστα που προσπάθησε να κλέψει αρκετές πέτρες από τον αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας.

Ο 51χρονος άνδρας από τη Σκωτία συνελήφθη με ένα σακίδιο που περιείχε έξι αντικείμενα - πέντε θραύσματα πέτρας και ένα τούβλο - που είχε πάρει από τον αρχαίο ρωμαϊκό χώρο.

Ο επισκέπτης καταγγέλθηκε αφού παρατηρήθηκε να «μαζεύει κομμάτια από το πεζοδρόμιο» κατά τη διάρκεια μιας βραδινής ξενάγησης από έναν ξεναγό, ο οποίος ειδοποίησε την ασφάλεια του πάρκου.

Ο Βρετανός ενδέχεται να έρθει αντιμέτωπος με το πρόστιμο των 1.500 ευρώ για την κλοπή λίθων. Ο τουρίστας συνελήφθη από αστυνομικούς έξω από το πάρκο, κοντά στο σταθμό Villa dei Misteri EAV, όπως επιβεβαίωσε επίσημη πηγή την περασμένη εβδομάδα.

Ο Βρετανός επισκέπτης φέρεται να παραδέχτηκε ότι είχε πάρει τις πέτρες για να τις χαρίσει στον γιο του για την προσωπική του συλλογή σπάνιων αντικειμένων και ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι ήταν παράνομο να αφαιρεί κανείς αντικείμενα από τον χώρο των ανασκαφών.

Τα κλεμμένα αντικείμενα κατασχέθηκαν και επιστράφηκαν στον αρχαιολογικό χώρο, ενώ ο επισκέπτης κατηγορήθηκε για διακεκριμένη κλοπή.

Ο άγνωστος άνδρας ενδέχεται να κληθεί να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως έξι ετών και μέγιστο πρόστιμο 1.500 ευρώ.

Ο Gabriel Zuchtriegel, διευθυντής του Αρχαιολογικού Πάρκου της Πομπηίας, δήλωσε: «Συγχαρητήρια και ευχαριστίες στον προσεκτικό ξεναγό, στους εξαιρετικούς φύλακες και το προσωπικό ασφαλείας μας, καθώς και στους Carabinieri για αυτή τη συλλογική προσπάθεια προστασίας της κληρονομιάς μας».

«Καταραμένα» τα κλεμμένα αντικείμενα;

Παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει ένα βαρύ πρόστιμο, ο Σκωτσέζος τουρίστας μπορεί να γλίτωσε από μια ακόμη χειρότερη μοίρα.

Κάποιοι πιστεύουν ότι όσοι κλέβουν αντικείμενα από την Πομπηία είναι καταραμένοι με μια ζωή γεμάτη ατυχίες.

Ο μύθος έχει οδηγήσει στην επιστροφή ενός σημαντικού αριθμού αντικειμένων στον αρχαίο χώρο, συνοδευόμενα από επιστολές συγγνώμης ή μεταμέλειας.

Το 2020, μια επισκέπτρια έστειλε πίσω κειμήλια που είχε πάρει από την Πομπηία 15 χρόνια νωρίτερα, επιμένοντας ότι τα αντικείμενα ήταν «καταραμένα».

Η μετανοημένη Καναδή ισχυρίστηκε ότι η κακοτυχία «βασάνιζε» την ίδια και τους συγγενείς της από τότε που είχε πάρει κεραμίδια από το πάρκο όταν το επισκέφθηκε στα 20 της.

Προσπαθώντας να κατευνάσει την οργή των «θεών», η γυναίκα, που αυτοπροσδιορίστηκε ως Νικόλ, επέστρεψε τα αντικείμενα μαζί με μια συγγνώμη.