Απίστευτη ανακάλυψη στο Ηνωμένο Βασίλειο: Καταιγίδα ξέβρασε τμήμα ιστορικού ναυαγίου του 17ου αιώνα

Μπροστά σε ένα απίστευτο εύρημα βρέθηκαν αρχαιολόγοι του Πανεπιστημίου του Μπόρνμουθ καθώς πριν από λίγες ημέρες, μετά την υποχώρηση της κακοκαιρίας Τσάντρα που σάρωσε πολλά μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου, στην παραλία του Ντόρσετ εμφανίστηκαν τμήματα ενός ιστορικού ναυαγίου του 17ου αιώνα.

Τα εκτεθειμένα ξύλα που ξεβράστηκαν από τη θάλασσα είχαν βγει από τον κόλπο Studland, περιοχή που ανήκει στο National Trust. Η ανακάλυψη έγινε στις 28 Ιανουαρίου αλλά οι πρώτες φωτογραφίες δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 9 Φεβρουαρίου.

Ποιο είναι το ναυάγιο

Ομάδα ναυτικών αρχαιολόγων εκτιμά ότι πρόκειται για χαμένο τμήμα του ναυαγίου του καναλιού Swash, το οποίο είχε εντοπιστεί για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1990 σε ένα κρίσιμο ναυτιλιακό πέρασμα προς το λιμάνι του Πουλ. Πιστεύεται ότι το ναυάγιο είναι πιθανότατα το «Fame of Hoorn», ένα οπλισμένο ολλανδικό εμπορικό πλοίο που προσάραξε και βυθίστηκε το 1631.

Το τμήμα που αποκαλύφθηκε, το οποίο θεωρείται ότι αποτελεί μέρος του κύτους, έχει μήκος περίπου έξι μέτρα και πλάτος δύο μέτρα. Από το εσωτερικό του σκάφους απουσιάζει ένα μεγάλο στρώμα σανίδων, γεγονός που υποδηλώνει, σύμφωνα με το National Trust, ότι τα ερείπια ήταν θαμμένα στην άμμο από τη δεκαετία του 1630.

Η Τρέισι Τσέρτσερ, γενική διευθύντρια του National Trust στο Purbeck, δήλωσε: «Πάντα με εκπλήσσει η ιστορία που αποκαλύπτεται στο Studland, αλλά αυτό ήταν ένας πραγματικός θησαυρός. Τα ξύλινα καρφιά είναι ακόμη στη θέση τους και συγκρατούν το σκάφος έπειτα από 400 χρόνια. Μια αληθινή απόδειξη της δεξιοτεχνίας εκείνης της εποχής».

Η οριστική επιβεβαίωση της προέλευσης του ναυαγίου αναμένεται να προκύψει από δενδροχρονολογικές αναλύσεις, οι οποίες θα προσδιορίσουν πότε και πού καλλιεργήθηκαν τα ξύλα που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του πλοίου και αν ταυτίζονται με εκείνα που έχουν ήδη αναλυθεί από το ναυάγιο του καναλιού Swash.

Η ομάδα του Πανεπιστημίου του Μπόρνμουθ έχει υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στο Historic England για την ανασκαφή των ξύλων, με το σκεπτικό ότι αποτελούν τμήμα προστατευόμενου ναυαγίου.

Ο Χέφιν Μίρα, ναυτικός αρχαιολόγος της Historic England, ανέφερε: «Το ναυάγιο του καναλιού Swash είναι ένα από τα μόλις 57 ναυάγια γύρω από τις ακτές της Αγγλίας που έχουν χαρακτηριστεί βάσει του Νόμου για την Προστασία των Ναυαγίων του 1973. Τα χρονολογημένα ναυάγια πριν από το 1700 είναι εξαιρετικά σπάνια. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι αυτά τα θραύσματα προέρχονται από εκείνο το ναυάγιο, αλλά πρόκειται για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πιθανότητα».

Τα προστατευόμενα ναυάγια καλύπτονται από τον νόμο, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε παρέμβαση ή διατάραξη επιτρέπεται μόνο με επίσημη άδεια.

Υπάρχει η ελπίδα ότι τα ξύλα που αποκαλύφθηκαν στο Studland θα ενταχθούν στη συλλογή που εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο του Πουλ. Μέχρι τότε, οι επισκέπτες καλούνται να συμβάλουν στην προστασία του χώρου, αποφεύγοντας να αγγίζουν τα αγγίζουν.

Το Fame of Hoorn εκτιμάται ότι είχε μήκος περίπου 40 μέτρα, πλάτος 10 μέτρα και ύψος 15 μέτρα, ενώ μπορούσε να μεταφέρει περισσότερα από 40 κανόνια για την άμυνά του απέναντι σε πειρατές κατά τα ταξίδια του στην Καραϊβική, από όπου μετέφερε αλάτι. Σύμφωνα με τα αρχεία, και τα 45 μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν το πλοίο με ασφάλεια όταν αυτό προσάραξε, ωστόσο το ναυάγιο λεηλατήθηκε λίγο αργότερα από κατοίκους της περιοχής.