Απίστευτη ανακάλυψη στην Ιταλία: Βρέθηκε ρωμαϊκή βασιλική 2.000 ετών που αποδίδεται στον Βιτρούβιο

Οι ιταλικές αρχές χαιρέτισαν σήμερα Δευτέρα 19/1 την ανακάλυψη ενός δημόσιου κτιρίου ηλικίας άνω των 2.000 ετών, που αποδίδεται στον Βιτρούβιο, τον Ρωμαίο αρχιτέκτονα και μηχανικό, τον αποκαλούμενο «πατέρα της αρχιτεκτονικής».

«Είναι μια ανακάλυψη που κάνει αίσθηση (…) κάτι για το οποίο θα μιλάνε τα εγγόνια μας», είπε ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού Αλεσάντρο Τζιούλι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο Βιτρούβιος έζησε τον 1ο αιώνα π.Χ. και είναι διάσημος επειδή συνέγραψε το "De architectura," ή «Δέκα Βιβλία Αρχιτεκτονικής», όπως αποκαλείται σήμερα, το παλαιότερο σωζόμενο σύγγραμμα για τη θεωρία της αρχιτεκτονικής. Η διδασκαλία του για τις κλασικές αναλογίες των κτιρίων ενέπνευσαν τους καλλιτέχνες τους επόμενους αιώνες, όπως τον Λεονάρντο ντα Βίντσι, το περίφημο αναγεννησιακό σχέδιο του οποίου, με τις αναλογίες του ανθρώπινου σώματος είναι γνωστό ως «Άνθρωπος του Βιτρούβιου».

Φωτ. ΑΠΕ FANO

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι βρήκαν τα απομεινάρια μιας αρχαίας βασιλικής (δημόσιο κτίριο) στην πόλη Φάνο, στα βορειοανατολικά της Ρώμης, την οποία σχεδίασε ο Βιτρούβιος.

«Αισθάνομαι ότι πρόκειται για την ανακάλυψη του αιώνα επειδή επιστήμονες και ερευνητές αναζητούσαν αυτή τη βασιλική εδώ και 500 χρόνια» είπε ο δήμαρχος του Φάνο Λούκα Σερφιλίπι. Τα ερείπια που βρέθηκαν ταιριάζουν απόλυτα με τις περιγραφές που έκανε ο Βιτρούβιος στα βιβλία του, σχολίασε ο έφορος αρχαιοτήτων της περιοχής, Αντρέα Πεσίνα.

Archaeologists Confirm Remains Found in Fano Belong to Vitruvius’ Legendary Basilica, Built in 19 BC https://t.co/C4TBaJyevq — LBV Magazine / English Edition (@lbvmag) January 19, 2026

Η βασιλική έχει ορθογώνιο σχήμα, με δέκα κίονες στις μακρύτερες πλευρές και τέσσερις στις στενότερες, περιέγραψε ο Πεσίνα.

Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, όταν βρέθηκαν τα ίχνη των τεσσάρων κιόνων, οι αρχαιολόγοι χρησιμοποίησαν τις περιγραφές του Βιτρούβιου για να υπολογίσουν πού βρίσκεται η πρώτη κολόνα της δεξιάς πλευράς. Άρχισαν να σκάβουν και την βρήκαν αμέσως.

Φωτ. ΑΠΕ FANO

«Υπάρχουν κάποιες βεβαιότητες στην αρχαιολογία (…) αλλά εντυπωσιαστήκαμε από την ακρίβεια» του σχεδίου, πρόσθεσε ο Πεσίνα.

Ο Πεσίνα διευκρίνισε ότι θα χρειαστούν και άλλες ανασκαφές για να διαπιστωθεί αν έχουν διασωθεί και άλλα τμήματα της βασιλικής και αν το κτίριο μπορεί να εκτεθεί στο κοινό.