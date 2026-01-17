Παύλος Ντε Γκρες: Αποχαιρετά την πριγκίπισσα Ειρήνη-Γιατί η Μαρί Σαντάλ θα απουσιάζει από την κηδεία

Με λόγια λιτά αλλά φορτισμένα με συναίσθημα, ο Παύλος Ντε Γκρες αποχαιρετά δημόσια την αγαπημένη του θεία, Πριγκίπισσα Ειρήνη της Ελλάδας, σκιαγραφώντας το πορτρέτο μιας γυναίκας «ήρεμης δύναμης», βαθιάς πίστης και ακλόνητης αφοσίωσης στην οικογένεια. Όπως τόνισε, η παρουσία της ήταν διακριτική αλλά σταθερή, με αξίες που δεν διατυπώνονταν με λόγια, αλλά αποτυπώνονταν έμπρακτα στον τρόπο ζωής και στη φροντίδα προς τους ανθρώπους γύρω της.



Ο Παύλος Ντε Γκρες έκανε λόγο για έναν διαχρονικό πυλώνα σοφίας, σταθερότητας και αγάπης, υπογραμμίζοντας ότι η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, ενώ η μνήμη της θα συνοδεύει για πάντα την οικογένεια. «Ας αναπαυθεί εν ειρήνη, κοντά σε εκείνους που αγάπησε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ηχηρή απουσία της Μαρί Σαντάλ

Την ίδια στιγμή, όπως γνωστοποίησε ο Παύλος Ντε Γκρες , η σύζυγός του Μαρί Σαντάλ δεν θα μπορέσει να παραστεί στην ταφή της Πριγκίπισσας Ειρήνης στην Ελλάδα, τη Δευτέρα, λόγω πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης της μητέρας της στη Νέα Υόρκη. Από την τελετή θα απουσιάσουν επίσης ο Οδυσσέας, λόγω σπουδών, και η Ολυμπία εξαιτίας επαγγελματικών υποχρεώσεων. Η οικογένεια, ωστόσο, όπως επισημαίνεται, συμμερίζεται το πένθος και τιμά τη μνήμη της Πριγκίπισσας Ειρήνης.

Το τελετουργικό

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, ο Μητροπολίτης Ισπανίας και Πορτογαλίας κ. Βησσαρίων θα συνοδεύσει την σορό της Πριγκίπισσας Ειρήνης με ειδική πτήση προς την Αθήνα, όπου την Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου, θα τελεσθεί η εξόδιος Ακολουθία στον Μητροπολιτικό Ναό.

Σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου, η σορός της Πριγκίπισσας Ειρήνης θα μεταφερθεί στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη, όπου θα ψάλει προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Βησσαρίωνος νεκρώσιμο τρισάγιο.

Η Βασίλισσα Σοφία, ο Βασιλιάς Φελίπε και η Βασίλισσα Λετίθια , η Πριγκίπισσα Λεονόρ και η Ινφάντα Σοφία επιβεβαίωσαν την παρουσία τους στον Καθεδρικό Ναό, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή Τσαμαρτίν. Το παρεκκλήσι της ανάπαυσης θα είναι ανοιχτό από τη 1:00 μ.μ. έως τις 4:00 μ.μ. για όλους όσους επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής. Στη συνέχεια, η εκλιπούσα πριγκίπισσα θα ταφεί στο Τατόι, δίπλα στον αδερφό της Κωνσταντίνο, και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη.

Ποιοι θα παραστούν στην κηδεία στην Αθήνα

Στην κηδεία αναμένεται να παραστούν εκπρόσωποι από βασιλικές οικογένειες της Ισπανίας και της Ελλάδας, καθώς και από άλλες ευρωπαϊκές δυναστείες. Η δανική βασιλική οικογένεια θα εκπροσωπηθεί λόγω των στενών συγγενικών δεσμών, καθώς η Άννα-Μαρία είναι αδελφή της βασίλισσας Μαργαρίτας και θεία του σημερινού βασιλιά της Δανίας.

Από τη βρετανική βασιλική οικογένεια θα παραστούν ο σερ Τίμοθι Λόρενς, σύζυγος της πριγκίπισσας Άννας, και η λαίδη Γαβριέλα Κίνγκστον. Παράλληλα, αναμένονται και άλλοι ευρωπαίοι εκπρόσωποι, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα της τελετής.