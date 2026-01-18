Η σημαία στο φέρετρο της Πριγκίπισσας Ειρήνης που άναψε «φωτιές»–Τι ήταν και γιατί δεν ήταν ισπανική

Συζητήσεις προκάλεσε η σημαία που σκέπαζε το φέρετρο της Πριγκίπισσας Ειρήνης κατά την τελετή που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17/1 στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη. Η κυανόλευκη σημαία με το περίτεχνο οικόσημο στο κέντρο σχολιάστηκε έντονα στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς χρήστες να την ταυτίζουν λανθασμένα με ισπανικό βασιλικό λάβαρο.

Στην πραγματικότητα, η σημαία ήταν η επίσημη σημαία των λοιπών μελών της τέως Ελληνικής Βασιλικής Οικογένειας, ένα έμβλημα που δημιουργήθηκε το 1962 και έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά το 1967, γεγονός που εξηγεί την άγνοια πολλών για την ύπαρξή της.

Η συγκεκριμένη σημαία αποτελείται από κυανό ορθογώνιο με λευκό ισοσκελή σταυρό που εκτείνεται σε όλη την επιφάνειά της, ενώ στο κέντρο του σταυρού δεσπόζει το βασιλικό οικόσημο. Είναι πανομοιότυπη με τη σημαία του Βασιλέως και του Διαδόχου, αλλά χωρίς τα στέμματα που φέρουν οι άλλες δύο εκδοχές.

Όπως αναφέρει ο Ανδρέας Μέγγος, σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα του 1962 «Περί καθορισμού των Βασιλικών Σημαιών και Βασιλικών Επισειόντων», η συγκεκριμένη σημαία χρησιμοποιούνταν όταν κάποιο μέλος της βασιλικής οικογένειας, με δικαίωμα τίτλου Βασιλικής Υψηλότητας, βρισκόταν σε συγκεκριμένο χώρο. Υψωνόταν σε βασιλικές κατοικίες, σε δημόσια κτίρια κατά επισκέψεις, ακόμη και σε μέσα μεταφοράς, όπως αυτοκίνητα, πλοία ή αεροσκάφη. Το λάβαρο κυμάτιζε αποκλειστικά για τη διάρκεια της παρουσίας του μέλους και υποστέλλονταν κατά την αναχώρησή του.

Η επιλογή να καλυφθεί το φέρετρο της Πριγκίπισσας Ειρήνης με αυτήν τη σημαία θεωρείται φόρος τιμής στην ελληνική της καταγωγή και στη θέση της ως μέλος της Ελληνικής Βασιλικής Οικογένειας. Παρόμοια παράδοση είχε τηρηθεί και στην κηδεία του Πρίγκιπα Φίλιππου, Δούκα του Εδιμβούργου, το 2021, όπου το φέρετρό του καλύφθηκε με την προσωπική του σημαία που περιλάμβανε το ελληνικό σύμβολο στη μία γωνία.