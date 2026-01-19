Πριγκίπισσα Ειρήνη: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή - Φωτογραφίες από το Τατόι

Η πριγκίπισσα Ειρήνη, έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιανουαρίου 2026 σε ηλικία 83 ετών, βρήκε την τελευταία της κατοικία σήμερα το μεσημέρι στο Τατόι, δίπλα στον αδελφό της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο, και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη. Η κηδεία πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο και βύθισε στο πένθος τη βασιλική οικογένεια της Ισπανίας και τη γνωστή οικογένεια Ντε Γκρες.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Μητρόπολη Αθηνών και, μετά το πέρας της, ακολούθησε η ταφή της Πριγκίπισσας στο Τατόι. Στη μνημόσυνη αυτή στιγμή, παρευρέθηκαν τα μέλη της ισπανικής βασιλικής οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων του βασιλιά Φιλίππου ΣΤ’ και της βασίλισσας Λετίθια, μαζί με τις δύο κόρες τους. Παρούσα ήταν και η βασιλομήτωρ Σοφία, που συντετριμμένη, είπε το τελευταίο «αντίο» στην αδερφή της.

Οι στιγμές που ακολούθησαν, συγκίνησαν τους παρευρισκόμενους, με το Παλάτι της Ισπανίας να δημοσιοποιεί φωτογραφίες από τη διαδικασία της ταφής στο Τατόι.

ΚΗΔΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (POOL/ NIKOLAS KOMINIS/EUROKINISSI)

Το παρών στην τελετή έδωσαν και τα ανίψια της πριγκίπισσας Ειρήνης: Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος Ντε Γκρες, που στήριξαν τη βασιλική οικογένεια κατά την ταφή. Ο Παύλος Ντε Γκρες, μάλιστα, σε δήλωσή του ανέφερε τον βαθύ πόνο του για την απώλεια της αγαπημένης του θείας, ενώ εξήγησε και τους λόγους που τρία μέλη της οικογένειάς του δεν μπόρεσαν να παραστούν στην κηδεία.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ την αγαπημένη μου θεία, Ειρήνη της Ελλάδας. Μια γυναίκα ήρεμης δύναμης, βαθιάς πίστης και απόλυτης αφοσίωσης στην οικογένεια», ανέφερε ο Παύλος Ντε Γκρες, εξηγώντας την απουσία της συζύγου του, Μαρί Σαντάλ, λόγω πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης της μητέρας της στη Νέα Υόρκη, καθώς και την απουσία των παιδιών τους, Οδυσσέα και Ολυμπίας, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Εξόδιος Αποχαιρετισμός και Συγκίνηση

Η σορός της Πριγκίπισσας Ειρήνης είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 08:00 έως τις 10:30 το πρωί στην εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου, όπου πλήθος κόσμου βρέθηκε για να αποτίσει φόρο τιμής. Η κηδεία ακολούθησε στο κλίμα οδύνης, με την οικογένεια και τους φίλους της να αποχαιρετούν την αγαπημένη τους πριγκίπισσα με βαθύ πόνο.

Νωρίτερα, η πριγκίπισσα Ειρήνη πέθανε στο Παλάτι της Θαθουέλα στη Μαδρίτη, τη στιγμή που η οικογένεια βρισκόταν στο Τατόι για το ετήσιο μνημόσυνο του αδελφού της.

Η απώλεια της Πριγκίπισσας Ειρήνης αφήνει ένα κενό στην ελληνική βασιλική οικογένεια, με τα μέλη της να τιμούν τη μνήμη της και να την αποχαιρετούν με σεβασμό και συγκίνηση.