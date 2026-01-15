Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη, αδελφή της βασίλισσας Σοφίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου

Στο πένθος βυθίστηκε η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας αλλά και η οικογένεια Ντε Γκρες καθώς η πριγκίπισσα Ειρήνη, αδελφή της βασιλομήτορος Σοφίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου πέθανε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στα Ανάκτορα της Θαρθουέλα σε ηλικία 83 ετών.

Η μικρότερη αδερφή της οικογένειας απεβίωσε μετά από μια μακρά και επίπονη μάχη με μια νευροεκφυλιστική ασθένεια. Η Ειρήνη δεν ήταν μόνο αδερφή της Σοφίας, αλλά και η έμπιστη φίλη της, το πιο σταθερό στήριγμά της και η αχώριστη σύντροφός της για περισσότερες από οκτώ δεκαετίες.

Η τελευταία φορά που η Ειρήνη ήρθε στην Ελλάδα ήταν τον περασμένο Φεβρουάριο για τον γάμο του Νικόλαου Ντε Γκρες με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη στην Πλάκα.

Το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη

Η σχέση μεταξύ της Σοφίας και της Ειρήνης ξεπερνούσε κατά πολύ τους δεσμούς αίματος. Ενωμένες από την παιδική τους ηλικία και σημαδεμένες από τα ίδια ιστορικά γεγονότα, όπως η εξορία της οικογένειάς τους, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η πτώση της ελληνικής μοναρχίας, ο ρόλος της Βασιλομήτορος είναι τώρα να εκπληρώσει την τελευταία επιθυμία της αδελφής της και να φέρει τη σορό της πίσω στο το Τατόι στην Αθήνα.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη επιθυμούσε να αναπαυθεί για πάντα δίπλα στους γονείς της, Παύλο Α΄ και Φρειδερίκη του Ανόβερου, και τον αδελφό της Κωνσταντίνο Β΄, στο βασιλικό νεκροταφείο.

Ποια ήταν η πριγκίπισσα Ειρήνη

Η μικρότερη κόρη του Παύλου και της Φρειδερίκης γεννήθηκε στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, στις 11 Μαΐου 1942. Ανάδοχός της ήταν ο Στρατηγός Γιαν Σματς, Πρόεδρος της Νοτιοαφρικανικής Ένωσης. Αδέλφια της είναι οι Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄ και Bασίλισσα Σοφία της Ισπανίας.

Απόφοιτη του Ζάλεμ της Γερμανίας, ακολούθησε καριέρα πιανίστα δίπλα στη διάσημη μουσικό Τζίνα Μπαχάουερ. Αργότερα ολοκλήρωσε σπουδές στην αρχαιολογία υπό την καθοδήγηση της Θεοφανούς Αρβανιτοπούλου. Το 1960 δημοσίευσε μαζί με την αδελφή της, Σοφία, και την Θεοφανώ Αρβανιτοπούλου το έργο με τον τίτλο "Αρχαιολογικά ποικίλα". Από τις 6 Μαρτίου 1964 έως τις 10 Ιουλίου 1965 (ημερομηνία γέννησης της ανιψιάς της Αλεξίας της Ελλάδας) διετέλεσε Διάδοχος του Ελληνικού Θρόνου. Ήταν Αρχηγός του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών (ΣΕΟ).

Στις 13 Δεκεμβρίου 1967 ακολούθησε στην εξορία τον αδελφό της Κωνσταντίνο Β΄, μετά το αποτυχημένο Αντικίνημά της 13ης Δεκεμβρίου εναντίον της Δικτατορίας.

Έπειτα από την κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα το 1974, αφού έζησε προσωρινά στην Ινδία, εγκαταστάθηκε στην Ισπανία κοντά στην αδελφή της Σοφία, βασιλομήτορα της Ισπανίας, και τα ανίψια της. Για αρκετά χρόνια περνούσε χρόνο στην Ελλάδα, μέχρι το 2018, όπου απέκτησε την ισπανική υπηκοότητα και αποκήρυξε την ελληνική, ζώντας μόνιμα πλέον στην Ισπανία.

Δεν παντρεύτηκε ποτέ ούτε δημιούργησε δική της οικογένεια.