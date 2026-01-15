Παύλος και Νικόλαος Ντε Γκρες στο Τατόι για το «σιωπηλό» μνημόσυνο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου

Τρία χρόνια μετά τον θάνατο του Τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου , η οικογένειά του βρέθηκε ξανά στο Τατόι για να τιμήσει τη μνήμη του, σε ένα μνημόσυνο χαμηλών τόνων, μακριά από κάμερες, δηλώσεις και δημόσιες εμφανίσεις. Το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου, στον Ιερό Ναό Αναστάσεως, η παρουσία ήταν διακριτική, σχεδόν αυστηρά ιδιωτική, όπως ακριβώς είχε ζητήσει η οικογένεια.



Στο μνημόσυνο παρευρέθηκαν η Άννα Μαρία, καθώς και οι Παύλος Ντε Γκρες, Νικόλαος Ντε Γκρες, Θεοδώρα Ντε Γκρες και Φίλιππος Ντε Γκρες. Οι αφίξεις τους καταγράφηκαν από τον φωτογραφικό φακό, χωρίς δηλώσεις και χωρίς διάθεση δημοσιότητας. Απούσα ήταν η Αλεξία, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν μπόρεσε να παραστεί για προσωπικούς λόγους.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε από τον Μητροπολίτης Αθηναγόρας και χαρακτηρίστηκε από λιτότητα και σιωπή. Όπως είχε αποκαλύψει σε σχετική ανάρτησή του ο συγγραφέας και ειδικός σε βασιλικά θέματα Ανδρέας Μέγγος, η οικογένεια είχε ζητήσει το μνημόσυνο να γίνει χωρίς κάλυψη, τιμώντας τον εκλιπόντα με τον πιο προσωπικό τρόπο.

Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος έφυγε από τη ζωή στις 10 Ιανουαρίου 2023,στην Αθήνα, σε ηλικία 82 ετών. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ τις τελευταίες ημέρες της ζωής του νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο, μετά από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Σύμφωνα με τις ιατρικές αναφορές, ο θάνατός του αποδόθηκε σε πολυοργανική ανεπάρκεια.



Τρία χρόνια μετά, το όνομά του εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις, μνήμες και αντιδράσεις. Όχι όμως στο Τατόι. Εκεί, η ημέρα κύλησε σιωπηλά, χωρίς σύμβολα, χωρίς δηλώσεις, χωρίς δεύτερες αναγνώσεις. Μόνο με την οικογένεια παρούσα και τη μνήμη να παραμένει βαριά.