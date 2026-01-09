Το Σάββατο το μνημόσυνο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου - Σύσσωμη η οικογένεια στο Τατόι

Η Χρυσή Βαρδινογιάννη και ο Νικόλαος Ντε Γκρες αναμένεται να δώσουν το παρών στο μνημόσυνο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, το οποίο θα τελεστεί το Σάββατο 10 Ιανουαρίου στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως στο Τατόι.

Το Σάββατο συμπληρώνονται τρία χρόνια από τον θάνατο του τελευταίου βασιλιά της Ελλάδας και, σύμφωνα με τον Alpha, στο μνημόσυνο θα παραστούν και τα πέντε παιδιά του, η Αλεξία, ο Παύλος, ο Νικόλαος, ο Φίλιππος και η Θεοδώρα Ντε Γκρες.

Θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι τη Χρυσή Βαρδινογιάννη θα συνοδεύει ο σύζυγός της Νικόλαος, ενώ δεν αποκλείεται να ταξιδέψει στη χώρα και η Νίνα Φλορ, ώστε να παραστεί στο πλευρό του Φιλίππου.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, από τον Μητροπολίτη Ιλίου Αθηναγόρα. Η Άννα Μαρία έχει φροντίσει προσωπικά όλες τις λεπτομέρειες της επιμνημόσυνης δέησης.

Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος απεβίωσε στις 10 Ιανουαρίου 2023, σε ηλικία 83 ετών, στην Αθήνα, μετά σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.