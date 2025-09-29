Θεοδώρα Ντε Γκρες - Μάθιου Κούμαρ: Η πρώτη επέτειος γάμου και το δημόσιο «σαγαπώ» - «Μοιάζει με όνειρο»

Πριν από έναν χρόνο στις 28 Σεπτεμβρίου του 2024, η Θεοδώρα ΝΤΕ ΓΚΡΕΣ και ο Μάθιου Κούμαρ ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στην Μητρόπολη Αθηνών έπειτα από πέντε χρόνια σχέσης.

Το μυστήριο τέλεσε ο μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου Δωρόθεος και μετά τη γαμήλια τελετή ακολούθησε δεξίωση σε πολυτελές παραθαλάσσιο resort της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Με αφορμή την επέτειο του γάμου της, η κόρη του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου δημοσίευσε στο Instagram το βράδυ της Κυριακής μια φωτογραφία από την ομορφότερη ημέρα της κοινής τους πορείας και τη συνόδευε με μία ερωτική εξομολόγηση στον σύζυγό της Μάθιου Κουμάρ.

«Σαν σήμερα πριν από έναν χρόνο. Ουάου τι μέρα… ακόμα μοιάζει με όνειρο! Αλλά αυτός ο πρώτος χρόνος γάμου μαζί σου ήταν ακόμα καλύτερος και νιώθω τόσο τυχερή που πορεύομαι στη ζωή μαζί σου. Σ’ αγαπώ τόσο πολύ! Χαρούμενη επέτειο και σε πολλές ακόμα!», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή στο Instagram η Θεοδώρα Ντε Γκρες.

Οι καλεσμένοι ήταν περίπου 250, μεταξύ των οποίων μέλη βασιλικών οικογενειών της Ευρώπης, όπως η θεία της νύφης, βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας.

Οι καλεσμένοι ήταν περίπου 250, μεταξύ των οποίων μέλη βασιλικών οικογενειών της Ευρώπης, όπως η θεία της νύφης, βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας. Δύο από τα αδέρφια της Θεοδώρας, ο Παύλος και ο Φίλιππος, καθώς και ο ανιψιός της Αχιλλέας - Ανδρέας, ήταν οι κουμπάροι.

