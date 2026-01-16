Τη Δευτέρα στην Αθήνα η κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης - Στο Τατόι η ταφή

Την ερχόμενη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία της πριγκίπισσας Ειρήνης, αδελφής της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή χθες, Πέμπτη 15/1.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη της Ελλάδας και της Δανίας απεβίωσε στη Μαδρίτη σε ηλικία 83 ετών, περιστοιχισμένη από τα αγαπημένα της πρόσωπα, στο σπίτι όπου ζούσε από τη δεκαετία του ’80: το Παλάτι της Θαρθουέλα. Μικρότερη κόρη των βασιλέων Παύλου και Φρειδερίκης της Ελλάδας και αδελφή - και αχώριστη συνοδοιπόρος - της βασίλισσας Σοφίας και του βασιλιά Κωνσταντίνου, η πριγκίπισσα Ειρήνη υπήρξε πάντα μια βαθιά πνευματική προσωπικότητα.

Σύμφωνα με το Hola, η σορός της θα τεθεί σε ιδιωτικό προσκύνημα τις επόμενες ώρες στο Παλάτι της Θαρθουέλα, ενώ το προσεχές Σάββατο, στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό Αγίου Ανδρέα και Αγίου Δημητρίου στη Μαδρίτη, θα φιλοξενηθούν για λίγες ώρες τα λείψανα της πριγκίπισσας Ειρήνης.

Η βασίλισσα Σοφία θα εκπληρώσει την τελευταία επιθυμία της αδελφής της και να φέρει τη σορό της πίσω στο το Τατόι στην Αθήνα.

Τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία στην Αθήνα και θα ακολουθήσει η ταφή στο βασιλικό κοιμητήριο του Τατοΐου. Εκεί βρίσκονται επίσης από το 2023 ο αγαπημένος της αδελφός, ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος, και οι γονείς της, βασιλείς Παύλος και Φρειδερίκη.