Τo Star Wars αλλάζει εποχή: Αποχωρεί η Κάθλιν Κένεντι μετά από 14 χρόνια

Μετά από 14 χρόνια στο «τιμόνι» της Lucasfilm, η Κάθλιν Κένεντι αποχωρεί από τη θέση της προέδρου του στούντιο που δημιούργησε το κινηματογραφικό σύμπαν του Star Wars. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η Κένεντι θα συνεχίσει να εργάζεται στη Lucasfilm ως παραγωγός πλήρους απασχόλησης.

Η Κένεντι είχε επιλεγεί προσωπικά από τον Τζορτζ Λούκας για να ηγηθεί της Lucasfilm μετά την εξαγορά της από τη Disney. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, προχώρησε στη φιλόδοξη επανεκκίνηση του franchise, με πέντε μεγάλες ταινίες να ξεπερνούν συνολικά τα 5 δισ. δολάρια σε εισπράξεις. Παρά τις επιτυχίες, η θητεία της σημαδεύτηκε και από την μεγαλύτερη εμπορική αποτυχία του franchise, την ταινία Solo: A Star Wars Story, σύμφωνα με το BBC.

Στη θέση της προέδρου και chief creative officer αναλαμβάνει ο Ντέιβ Φιλόνι, βασικό δημιουργικό στέλεχος των animated παραγωγών της Lucasfilm, ο οποίος θα συνεργάζεται με τη Λίνουεν Μπρέναν ως συμπρόεδρο. Ο Φιλόνι επεσήμανε ότι η Κένεντι ήταν υπεύθυνη για «τη μεγαλύτερη επέκταση που γνώρισε ποτέ το αφηγηματικό σύμπαν του Star Wars».

Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Κένεντι προώθησε περισσότερους γυναικείους πρωταγωνιστικούς ρόλους και χαρακτήρες από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις σε μερίδα των θαυμαστών, όπως και η απομάκρυνση από υλικό δεκαετιών από βιβλία και κόμικς του Star Wars.

Η Κένεντι θα συνεχίσει να εμπλέκεται ως παραγωγός σε επερχόμενα projects, όπως τα The Mandalorian and Grogu και Star Wars: Starfighter, με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ.

«Ήταν προνόμιο να δουλεύω για περισσότερα από δέκα χρόνια δίπλα σε εξαιρετικούς δημιουργούς στη Lucasfilm», δήλωσε η ίδια. «Ανυπομονώ να συνεχίσω να αναπτύσσω ταινίες και σειρές με παλιούς συνεργάτες αλλά και νέες φωνές που εκπροσωπούν το μέλλον της αφήγησης».