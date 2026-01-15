Ταξίδι αστραπή στο Λονδίνο για τον πρίγκιπα Χάρι - Καταθέτει στο δικαστήριο με τον Έλτον Τζον

Ο πρίγκιπας Χάρι αναμένεται να εμφανιστεί στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου την επόμενη εβδομάδα για να καταθέσει στην υπόθεσή για παραβίαση προσωπικών δεδομένων εναντίον του εκδότη της Daily Mail.

Ο Δούκας του Σάσεξ και άλλοι έξι, συμπεριλαμβανομένων των Σερ Έλτον Τζον και της ηθοποιού Λιζ Χάρλεϊ, ισχυρίζονται ότι η Associated Newspapers Limited (ANL) προσέλαβε ιδιωτικούς ντετέκτιβ για να διαπράξουν μια σειρά από παράνομες πράξεις μεταξύ 1993 και 2011. Η αγωγή κατά της Associated, του εκδότη των Daily Mail, Mail on Sunday και MailOnline, κατατέθηκε επίσημα τον Οκτώβριο του 2020.

Οι φερόμενες δραστηριότητες περιλάμβαναν την τοποθέτηση συσκευών παρακολούθησης μέσα σε αυτοκίνητα, τη χρήση εξαπάτησης ή την «υποκλοπή» ιδιωτικών αρχείων, όπως στοιχεία πτήσης και ιατρικά αρχεία, καθώς και την πρόσβαση σε ιδιωτικές τηλεφωνικές συνομιλίες.

Ο Χάρι αναμένεται να περάσει μια ολόκληρη μέρα στο εδώλιο την επόμενη Πέμπτη, σύμφωνα με ένα προσχέδιο χρονοδιαγράμματος της δίκης που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου.

Το 2023, ο Χάρι κατέθεσε σε μια υπόθεση τηλεφωνικής υποκλοπής εναντίον των εφημερίδων Mirror Group, η οποία τελικά κατέληξε σε συμβιβασμό και συμφωνώντας να καλύψει τα δικαστικά έξοδα του δούκα και να καταβάλει περίπου 400.000 δολάρια σε αποζημίωση.

Ο Σερ Έλτον και ο σύζυγός του Ντέβιντ Φέρνις, η Λιζ Χάρλεϊ, η Βαρώνη Ντορίν Λόρενς, η ηθοποιός Σάντι Φροστ και ο πρώην βουλευτής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Σάιμον Χιουζ, αναμένεται επίσης να καταθέσουν στη δίκη των εννέα εβδομάδων, η οποία πρόκειται να ξεκινήσει τη Δευτέρα.

Από την πλευρά της η Associated Newspapers αρνείται όλους τους ισχυρισμούς, αποκαλώντας τους «παράλογες συκοφαντίες».

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο δικαστής άκουσε ότι οι δικηγόροι της ANL έχουν κάνει «σοβαρές καταγγελίες» για ανεντιμότητα και απάτη εναντίον ορισμένων εκπροσώπων της νομικής ομάδας των εναγόντων.