Πρίγκιπας Χάρι, Έλτον Τζον και Λιζ Χάρλεϊ στο δικαστήριο κατά των εκδόσεων της Daily Mail

Ένα ταξίδι αστραπή στο Λονδίνο πραγματοποίησε ο πρίγκιπας Χάρι προκειμένου να παραστεί και να καταθέσει στο Ανώτατο Δικαστήριο καθώς τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου ξεκίνησε η δίκη για την αγωγή του κατά της εταιρείας που εκδίδει την Daily Mail.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τις εκδόσεις Associated Newspapers είναι μεταξύ άλλων η παραβίαση της ιδιωτικότητάς του, μια από τις πιο προβεβλημένες υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί στη Βρετανία εδώ και χρόνια.

Ο 41χρονος πρίγκιπας της Βρετανίας, μαζί με έξι άλλους, συμπεριλαμβανομένου του 78χρονου Έλτον Τζον, μηνύουν την εταιρεία για παράνομες ενέργειες, που κυμαίνονται από την υποκλοπή μηνυμάτων φωνητικού ταχυδρομείου στα κινητά τους τηλέφωνα έως την απόκτηση πληροφοριών που αφορούν την προσωπική τους ζωή, όπως οικονομικά ή ιατρικά αρχεία, με δόλο. Η περίοδος της καταγγελίας κυμαίνεται από το 1993 έως και το 2011.

BREAKING: Prince Harry arrives at the Royal Courts of Justice in London.



The Duke of Sussex is taking on the publishers of the Daily Mail over alleged unlawful information gathering dating back 30 years.https://t.co/CgX3yewqmD



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/IyOIyhZRaV — Sky News (@SkyNews) January 19, 2026

Η Associated, η οποία εκδίδει επίσης την Mail on Sunday, απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους παράλογες συκοφαντίες και υποστηρίζει ότι αποτελούν μέρος μιας συντονισμένης συνωμοσίας κατά του Τύπου.

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει εννέα εβδομάδες, οι δικηγόροι του Χάρι, του 'Ελτον Τζον και των άλλων εναγόντων - του συζύγου του 'Ελτον Τζον, του Ντέιβιντ Φέρνις, των ηθοποιών Λιζ Χάρλεϊ και Σέιντι Φροστ, της ακτιβίστριας κατά του ρατσισμού Ντορίν Λόρενς και του πρώην βουλευτή Σάιμον Χιουζ - θα υποστηρίξουν ότι τα δημοσιεύματα της Mail βασίστηκαν σε υλικό που αποκτήθηκε παράνομα από ιδιωτικούς ερευνητές.

Και οι δύο πλευρές πιθανόν να καταγγείλλουν η μια την άλλη για ανεντιμότητα.

Στη δίκη και στο αποτέλεσμα που θα έχει αυτή διακυβεύονται, όχι μόνο υπολήψεις, αλλά και τα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

