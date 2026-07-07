Πρίγκιπας Χάρι: Η δικαστική απόφαση που αλλάζει τα δεδομένα στη μάχη με τη «Daily Mail»

Ο πρίγκιπας Χάρι υπέστη σημαντική δικαστική ήττα, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου απέρριψε την αγωγή που είχε καταθέσει μαζί με ακόμη έξι γνωστές προσωπικότητες κατά της εκδοτικής εταιρείας «Associated Newspapers Limited», εκδότριας της εφημερίδας «Daily Mail».

Ο δικαστής Μαθίου Νίκλιν έκρινε ότι οι ενάγοντες δεν κατάφεραν να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους περί παράνομης συλλογής προσωπικών πληροφοριών από την εταιρεία. Η «Associated Newspapers Limited» είχε κατηγορηθεί για χρήση ανορθόδοξων μεθόδων απόκτησης εμπιστευτικών στοιχείων, όπως τηλεφωνικές υποκλοπές και παράνομες παρακολουθήσεις.

Στην απόφασή του, ο δικαστής ανέφερε ότι, παρά τις υποψίες που μπορούσαν να δημιουργήσουν ορισμένα δημοσιεύματα, δεν παρουσιάστηκαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι πληροφορίες αποκτήθηκαν με παράνομα μέσα. Αντίθετα, σημείωσε ότι το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων θα μπορούσε να προέρχεται από νόμιμες πηγές, όπως φίλους, συνεργάτες ή εκπροσώπους των προσώπων που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη.

Εκτός από τον πρίγκιπα Χάρι, την αγωγή είχαν καταθέσει ο τραγουδιστής Έλτον Τζον, ο σύζυγος του Ντέιβιντ Φέρνις, οι ηθοποιοί Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και Σέιντι Φροστ, η ακτιβίστρια Ντορίν Λόρενς και ο πρώην βουλευτής Σάιμον Χιουζ.

Η «Associated Newspapers Limited» χαρακτήρισε την απόφαση πλήρη δικαίωση της δημοσιογραφικής της πρακτικής και ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει την ανάκτηση των δικαστικών εξόδων, τα οποία εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια στερλίνες

Prince Harry's phone hacking case against the Daily Mail is dismissed in full https://t.co/Le9SZe5dUP — Daily Mail (@DailyMail) July 7, 2026

Η απόφαση σηματοδοτεί το τέλος μίας από τις σημαντικότερες δικαστικές υποθέσεις που είχε προκαλέσει ο δούκας του Σάσεξ κατά βρετανικών μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, δεν επηρεάζει προηγούμενες επιτυχίες του στα δικαστήρια, όπως τη νίκη στην υπόθεση τηλεφωνικών υποκλοπών κατά της «Mirror Group Newspapers» και τον εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον εκδοτικό όμιλο της εφημερίδας «The Sun».