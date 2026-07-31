Νέα τροπή παίρνει η πολύκροτη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον πρίγκιπα Χάρι, τον Έλτον Τζον και ακόμη πέντε γνωστές προσωπικότητες με την Associated Newspapers Limited (ANL), εκδότρια της Daily Mail και της Mail on Sunday. Μετά την απόρριψη των αγωγών τους από το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, η προσοχή στρέφεται πλέον στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ενδέχεται να ανέλθουν σε δεκάδες εκατομμύρια λίρες.

Η νέα «μάχη» αφορά τα δικαστικά έξοδα

Η ANL υποστηρίζει ότι δαπάνησε περίπου 34,5 εκατομμύρια λίρες για τη δικαστική διαδικασία που διήρκεσε τέσσερα χρόνια και ζητά να ανακτήσει μεγάλο μέρος των χρημάτων αυτών. Στο πλαίσιο της διαδικασίας, έχει αιτηθεί την καταβολή σχεδόν 9,9 εκατομμυρίων λιρών ως προκαταβολή μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ενώ το δικαστήριο καλείται να αποφασίσει ποιο ποσό τελικά θα επιδικαστεί.

Η ασφαλιστική κάλυψη των εναγόντων φτάνει έως τις 16,2 εκατομμύρια λίρες, ωστόσο, εφόσον γίνει δεκτό το αίτημα της εκδοτικής εταιρείας, το οικονομικό βάρος που θα απομείνει ενδέχεται να φτάσει περίπου τις 18,2 εκατομμύρια λίρες.

Prince Harry, Elton John and five others may have to pay "millions" out of their own pockets after losing a case against Daily Mail publisher.



Seven high profile claimants lost their case accusing the media group of unlawful information gathering and invasions of privacy and now… pic.twitter.com/SzdQ14o5C7 — AFP News Agency (@AFP) July 30, 2026

Γιατί απορρίφθηκαν οι αγωγές

Στις αρχές Ιουλίου, ο δικαστής Μάθιου Νίκλιν απέρριψε στο σύνολό τους τις αγωγές των επτά εναγόντων, κρίνοντας ότι δεν αποδείχθηκαν οι καταγγελίες περί παράνομης συλλογής πληροφοριών, όπως τηλεφωνικές υποκλοπές, παρακολουθήσεις ή άλλες παράνομες πρακτικές που αποδίδονταν στους δημοσιογράφους της Associated Newspapers.

Συγκεκριμένα, δεν τεκμηριώθηκε ότι δημοσιογράφοι των ταμπλόιντ προχώρησαν σε υποκλοπές μηνυμάτων ή παρακολούθηση τηλεφωνικών συνομιλιών, με σκοπό τη δημοσίευση δεκάδων ρεπορτάζ την περίοδο από το 1993 έως το 2018.Η απόφαση αυτή αποτέλεσε καθοριστικό σημείο στην υπόθεση, καθώς ουσιαστικά αποδυνάμωσε το βασικό επιχείρημα των διασημοτήτων, οι οποίες είχαν καταγγείλει σοβαρές παραβιάσεις της ιδιωτικής τους ζωής.

Μεταξύ των προσώπων που συμμετείχαν στην προσφυγή ήταν, εκτός από τον πρίγκιπα Χάρι και τον Έλτον Τζον, η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, ο Ντέιβιντ Φέρνις, η Σέιντι Φροστ, η βαρόνη Ντορίν Λόρενς και ο πρώην βουλευτής Σάιμον Χιουζ.

Prince Harry, Elton John and Others Could Face $45 Million in Opponents' Legal Costs After Losing Case https://t.co/3IAHKk2CEI — People (@people) July 29, 2026

Η απόφαση εκκρεμεί

Η πλευρά των εναγόντων χαρακτηρίζει τις οικονομικές απαιτήσεις της ANL υπερβολικές και ζητά χαμηλότερη προκαταβολή, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε καλόπιστα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Από την άλλη, η εκδοτική εταιρεία επιμένει ότι δικαιούται να ανακτήσει τα έξοδα που κατέβαλε για μια υπόθεση την οποία το δικαστήριο απέρριψε στο σύνολό της.

Η τελική απόφαση για το ύψος των δικαστικών εξόδων δεν έχει ακόμη εκδοθεί και αναμένεται να ανακοινωθεί γραπτώς το προσεχές διάστημα, καθορίζοντας το πραγματικό οικονομικό κόστος της πολύχρονης δικαστικής διαμάχης.