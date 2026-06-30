Η συγκινητική δωρεά της Κέιτ Μίντλετον στον 11χρονο Τεντ και η σπάνια υπογραφή

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας συμμετείχε στην ορειβατική πρόκληση «Three Peaks Challenge», μια δοκιμασία αντοχής που περιλαμβάνει την ανάβαση στις τρεις υψηλότερες κορυφές της Αγγλίας, της Σκωτίας και της Ουαλίας.



Σκοπός της ήταν η ενίσχυση του Royal Marsden Cancer Charity, του φιλανθρωπικού οργανισμού του νοσοκομείου όπου η ίδια υποβλήθηκε σε θεραπεία για τον καρκίνο.



Ωστόσο, πέρα από τη συγκέντρωση πόρων για αυτό το σκοπό η Κέιτ Μίντλετον στάθηκε στο πλευρό του Τεντ, ενός 11χρονου αγοριού σε αναπηρικό αμαξίδιο, το οποίο ολοκλήρωσε την ίδια πρόκληση με την υποστήριξη της οικογένειας και των φίλων του.



Ο Τεντ συγκέντρωνε χρήματα για το «Molly Olly's Wishes», έναν φιλανθρωπικό οργανισμό της Βρετανίας που εκπληρώνει τις επιθυμίες παιδιών με σοβαρές ασθένειες, προσφέροντάς τους στιγμές χαράς, σε δύσκολες περιόδους της ζωής τους.



Ο ακούραστος μικρός είχε ανέβει για πρώτη φορά στο Μπεν Νέβις, στο υψηλότερο βουνό της Σκωτίας, πέρυσι, ενώ έχει ήδη κατακτήσει την κορυφή του Σνόουντον της Ουαλίας δύο φορές, πράγμα που σημαίνει ότι τα βουνά του είναι πλέον γνώριμα. Ο αρχικός στόχος των £5.000 ξεπεράστηκε κατά πολύ, φτάνοντας τις £16.200 μέχρι τη στιγμή που γράφτηκε το άρθρο καθώς η προσπάθεια βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Η Κέιτ έκανε δωρεά στην καμπάνια του Τεντ και, σε μια σπάνια κίνηση, άφησε ένα μήνυμα υπογράφοντας ως «Catherine Wales». Συγκεκριμένα έγραψε: «Ένα από τα πραγματικά αξιοσημείωτα σημεία της πρόκλησης «Three Peaks Challenge» ήταν η γνωριμία με εμπνευσμένους ανθρώπους όπως εσείς κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Θερμά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα για τη συγκέντρωση χρημάτων για έναν τόσο υπέροχο σκοπό. C».



Η ίδια ολοκλήρωσε τη δοκιμασία, έχοντας την υποστήριξη της Ομάδας Διάσωσης των Βουνών κατά μήκος της διαδρομής, ενώ κατά τον τερματισμό την υποδέχθηκαν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, τα παιδιά τους, καθώς και οι γονείς μαζί με τον αδελφό της, Τζέιμς, σύμφωνα με το βρετανικό Ηello!



Σε ένα στιγμιότυπο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ίδια απεικονίζεται να βρίσκεται στην κορυφή του Μπεν Νέβις, το βράδυ της 27ης Ιουνίου και να χαμογελά φορώντας ένα καπέλο του μπέιζμπολ και ένα αδιάβροχο.



«Ο καρκίνος δεν επηρεάζει μόνο το σώμα. Αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι και αισθάνεσαι επηρεάζοντας βαθιά κάθε πλευρά της ζωής σου. Το γνωρίζω αυτό προσωπικά και το ταξίδι μέσα και μετά από την θεραπεία απαιτεί πολλά περισσότερα από φάρμακα», έγραψε μεταξύ άλλων στη λεζάντα της ανάρτησης και συνέχισε: «Μέσα από αυτή την πρόκληση θέλω να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο για τις βαθύτερες επιπτώσεις μιας σοβαρής ασθένειας και να αναδείξω τη σημασία της ολιστικής φροντίδας».