Η Κέιτ ολοκλήρωσε μία από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες αντοχής στη Βρετανία - «Δεν είστε μόνοι»

Στις 3 ψηλότερες κορυφές της Βρετανίας ανέβηκε η Κέιτ Μίντλετον, ολοκληρώνοντας το απαιτητικό Three Peaks Challenge για να στηρίξει το νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε και να υπενθυμίσει ότι η ζωή συνεχίζεται και μετά τις θεραπείες για τον καρκίνο.

Το Ανάκτορο του Κένσινγκτον δημοσίευσε μια φωτογραφία της από την κορυφή του Μπεν Νέβις, του υψηλότερου βουνού της Σκωτίας. Η Κέιτ εμφανίζεται με αθλητικό εξοπλισμό, σακίδιο στην πλάτη και ένα ζεστό χαμόγελο.



Το Three Peaks Challenge θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες αντοχής στη Βρετανία. Οι συμμετέχοντες καλούνται να ανέβουν τις τρεις υψηλότερες κορυφές της Σκωτίας, της Αγγλίας και της Ουαλίας μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, διανύοντας συνολικά δεκάδες χιλιόμετρα πεζοπορίας και εκατοντάδες χιλιόμετρα οδικώς.

«Κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στη χώρα μας ακούν τις λέξεις που κανείς δεν θέλει να ακούσει. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά μια διαδρομή που δοκιμάζει κάθε πλευρά της ύπαρξής μας, σωματικά, συναισθηματικά, ψυχολογικά και πνευματικά», ανέφερε.

Η ίδια εξομολογήθηκε ότι γνωρίζει πολύ καλά αυτή τη διαδρομή και τόνισε πως η ανάρρωση δεν σταματά όταν τελειώνουν οι θεραπείες. «Το γνωρίζω καλά και ξέρω ότι η πορεία κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη θεραπεία απαιτεί πολύ περισσότερα από την ιατρική φροντίδα και μόνο», είπε.

Every year, hundreds of thousands of people in this country hear the words no one wants to hear. What follows is a path that tests every part of who we are: physically, emotionally, psychologically and spiritually. The challenges ripple outwards, touching families, friendships,… pic.twitter.com/aCkGZBbmWy — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 28, 2026

Η προσπάθειά της είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα χρήματα που συγκεντρώνονται θα διατεθούν στο Royal Marsden Cancer Charity, το ίδρυμα που στηρίζει το νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε στις θεραπείες της. Όπως είπε, το συγκεκριμένο νοσοκομείο «κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, γιατί η φροντίδα και η εξειδίκευσή του αλλάζουν τη ζωή τόσων πολλών ανθρώπων».



Ολοκληρώνοντας το μήνυμά της, η πριγκίπισσα απηύθυνε λόγια που άγγιξαν πολλούς ανθρώπους που βιώνουν την ίδια δοκιμασία. «Μαζί μπορούμε να σταθούμε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που προσπαθεί να συνεχίσει τη ζωή του με τον καρκίνο», ανέφερε και κατέληξε λέγοντας: «Σας παρακαλώ να θυμάστε ότι δεν είστε μόνοι».