Στο τραπέζι ξανά η προσωπική ασφάλεια του πρίγκιπα Χάρι - Το περιστατικό που τον έθεσε σε κίνδυνο

Ένα σοβαρό περιστατικό κατά τη διάρκεια της τελευταίας επίσκεψης του πρίγκιπα Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο επανάφερε στο τραπέζι το ζήτημα της προσωπικής του ασφάλειας όσο βρίσκεται στην πατρίδα του.

Συγκεκριμένα, σε επιστολή που απέστειλε προσωπικά στη Βρετανίδα υπουργό εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, ο Βρετανός γαλαζοαίματος υπέβαλε επίσημο αίτημα για αξιολόγηση κινδύνου στην Εκτελεστική Επιτροπή για την Προστασία των Βασιλικών Οικογενειών και των Δημόσιων Προσώπων (Ravec).

Όπως έγινε γνωστό από βρετανικά δημοσιεύματα, τον Σεπτέμβριο, μια εμμονική stalker τον πλησίασε δυο φορές «σε απόσταση ελάχιστον μέτρων» θέτοντας την ασφάλειά τους σε κίνδυνο.

Έτσι, η Εκτελεστική Επιτροπή για την Προστασία των Βασιλικών Οικογενειών και των Δημόσιων Προσώπων έχει πλέον δώσει εντολή στο Συμβούλιο Διαχείρισης Κινδύνων να επανεκτιμήσει το επίπεδο απειλής που τον αφορά, σύμφωνα με τo Sky News.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και η απόφαση αναμένεται τον επόμενο μήνα. Ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε: «Το σύστημα προστασίας της βρετανικής κυβέρνησης είναι αυστηρό και αναλογικό. Είναι μακροχρόνια πολιτική μας να μην παρέχουμε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητά της βασιλικής οικογένειας και να επηρεάσει την ασφάλεια των μελών της».

Απογοητευμένος με την απόφαση του Εφετείου

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάιο, ο δούκας του Σάσσεξ έχασε την έφεση που είχε υποβάλει στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου καθώς αμφισβητούσε την απόρριψη της αγωγής του κατά του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την απόφαση να υποβαθμιστεί το επίπεδο προστασίας του όταν βρίσκεται εντός επικράτειας.

Η Ravec πήρε την απόφασή της τον Φεβρουάριο του 2020, αφότου ο Χάρι και η Μέγκαν σταμάτησαν να εργάζονται ως ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας και πήγαν να ζήσουν στον Καναδά και αργότερα στις ΗΠΑ.

Τότε είχε τονίσει ότι η εν λόγω απόφαση σημαίνει ότι είναι πλέον «αδύνατο» για αυτόν να φέρει με ασφάλεια πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο τη σύζυγό του και τα παιδιά τους.