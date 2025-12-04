Ο πρίγκιπας Χάρι «πήρε» ρόλο σε οντισιόν για χριστουγεννιάτικη ταινία - Το «καρφί» για τον Τραμπ

Εμφάνιση έκπληξη στην εκπομπή «Late Night Show» με τον Στίβεν Κόλμπερτ έκανε ο πρίγκιπας Χάρι το βράδυ της Τετάρτης 3 Νοεμβρίου, τη ίδια ημέρα που κυκλοφόρησε το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο της σειράς της Μέγκαν στο Netflix.

Ο Χάρι εισέβαλε στο στούντιο αιφνιδιαστικά και διέκοψε τον παρουσιαστή ρωτώντας τον εάν είναι εκεί το πλατό για την οντισιόν της ταινίας «The Gingerbread Prince Saves Christmas in Nebraska» με το κοινό να ξεσπάει σε γέλια. Ο παρουσιαστής εμφανώς «αιφνιδιασμένος» τον ρωτάει πώς μπήκε μέσα τη στιγμή που έκανε το γύρισμα με τον Βρετανό γαλαζοαίματο να του λέει «μα είναι όλα στολισμένα. Εδώ είναι η οντισιόν μου».

Εκείνη τη στιγμή, από την οροφή άρχισε να «χιονίζει» με τον Χάρι να αναφωνεί «Μα κοίτα Στίβεν, χιονίζει!» με τον Κόλμπερτ να λέει «Όχι όχι. Σταμάτα» και το κοινό να ξεσπάει σε γέλια. «Στίβεν πρέπει να αρχίσει να πιστεύεις. Δεν σου αποδεικνύει τίποτα ότι όλο αυτό είναι αληθινό. Πριν από λίγα λεπτά έλεγες ότι όλα είναι αδύνατα αλλά κοίτα, έχεις έναν πανέμορφο πρίγκιπα που στέκεται μπροστά σου αυτή τη στιγμή».

Φυσικά το αστείο στιγμιότυπο προκάλεσε χειροκροτήματα ωστόσο ο Κόλμπερτ προσπαθούσε να ηρεμήσει τον γιο του βασιλιά Καρόλου και του λέει «Χάρι συγγνώμη. Ξέρω ότι το θες πολύ αλλά φοβάμαι ότι πρέπει να σου πω... σε δοκίμαζα. Πήρες τον ρόλο!».

Το «καρφί» για τον Τραμπ

Πριν ξεκινήσει όμως την οντισιόν του, ο πρίγκιπας Χάρι ανέφερε ότι οι Αμερικάνοι είναι παθιασμένοι τόσο με τις χριστουγεννιάτικες ταινίες αλλά και... με τους γαλαζοαίματους. Τότε ο Κόλμπερτ τον σταμάτησε και του είπε «ε όχι και με τους βασιλιάδες» με τον Χάρι να του απαντά χαρακτηριστικά «αλήθεια; Γιατί νόμιζα ότι εκλέξατε έναν "βασιλιά"!» αναφερόμενος στον Τραμπ.

Στη συνέχεια, ο Κόλμπερτ ρώτησε ποια είναι τα χαρίσματά του ώστε να τον βοηθήσουν να παίξει σε ταινίες με τον Χάρι να του απαντά «Έχω δεξιότητες. Μπορώ να ιππεύω άλογο, μπορώ να πετάω ελικόπτερο [και] μπορώ να ιππεύω άλογο σε ελικόπτερο», προτού ο Στίβεν τον ρωτήσει αν είχε διασυνδέσεις με κάποια «διάσημη τηλεοπτική περσόνα» ώστε να τον σπρώξει περισσότερο στον χώρο του θεάματος.

Τότε εκείνος απάντησε «νομίζω έχω μια» αναφερόμενος έμμεσα στη σύζυγό του, η οποία είναι περισσότερο γνωστή για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ως Ρέιτσελ Ζέιν στην αμερικάνικη σειρά Suits.

«Αλλά θα κάνω τα πάντα. Θα με βιντεοσκοπήσω, θα πάω μόνος μου σε οντισιόν. Θα διευθετήσω μια αβάσιμη αγωγή με τον Λευκό Οίκο... όλα αυτά που κάνετε εσείς οι άνθρωποι στην τηλεόραση!» προσέθεσε.