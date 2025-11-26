Προφητεία από τον «σύγχρονο Νοστράδαμο» που τρομάζει: Σοβαρό γεγονός «χτυπά» σύντομα το Παλάτι

Τα βλέμματα πάνω του έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ο Athos Salomé γνωστός και ως «σύγχρονος Νοστράδαμος» που προβλέπει το μέλλον, βάζοντας αυτή τη φορά στο «στόχαστρο» τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Ο 37χρονος Athos Salomé, ο οποίος είναι εκπαιδευμένος παραψυχολόγος από τη Βραζιλία, αναφέρεται συχνά ως μέντιουμ λόγω της ακρίβειας των ενοράσεων και των προβλέψεών του, αφού στο παρελθόν είχε προβλέψει την πανδημία του κορονοϊού, τις κυβερνοεπιθέσεις που σχετίζονταν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, την αγορά του Twitter από τον Έλον Μασκ, που τώρα ονομάζεται X, τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ αλλά και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Επιστρέφοντας στο σήμερα ο «σύγχρονος Νοστράδαμος» κάνει μια από τις πιο τρομακτικές προβλέψεις. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Mirror ο ίδιος ισχυρίζεται πως στα τέλη του 2025 ή στις αρχές του 2026, θα συμβεί ένα γεγονός που θα αφορά την υγεία ενός βασικού μέλους της βασιλικής οικογένειας. Ο Athos Salomé υποδεικνύει ότι αυτό το γεγονός θα αλλάξει τη συναισθηματική και δημόσια εικόνα της μοναρχίας, δημιουργώντας ανησυχία για το μέλλον του θεσμού.

Συνέπειες για Χάρι, Ουίλιαμ, Κάρολο

Δεν διευκρινίζει ποιο θα είναι το εμπλεκόμενο πρόσωπο, αλλά τονίζει ότι το γεγονός θα έχει αρκετά μεγάλο αντίκτυπο και θα πυροδοτήσει απροσδόκητες κινήσεις εντός της οικογένειας.

Σύμφωνα με τον Salomé, αυτό το γεγονός θα ανοίξει την πόρτα για αυτό που περιγράφει ως «συμβολική επιστροφή» του πρίγκιπα Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, το μέντιουμ προειδοποιεί ότι η κατάσταση με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ θα παραμείνει περίπλοκη και ότι το «τραύμα» στις σχέσεις των δύο αδελφών θα απαιτήσει χρόνο για να επουλωθεί πλήρως.

Ο Salomé δηλώνει ότι η πραγματική συμφιλίωση θα έρθει πολλά χρόνια αργότερα, όταν τα παιδιά του Ουίλιαμ και της Κέιτ επανασυνδεθούν με τον Άρτσι και την Λίλιμπετ, τα παιδιά των Σασσεξ. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η γενιά θα καταφέρει να ξαναχτίσει τους οικογενειακούς δεσμούς.