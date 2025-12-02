Οι νέες απαιτήσεις του Άντριου δοκιμάζουν την υπομονή του Καρόλου - Τι ζητάει τώρα ο έκπτωτος πρίγκιπας

Ο βασιλιάς Κάρολος φαίνεται να βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν νέο «πονοκέφαλο, καθώς οι συνθήκες διαβίωσης του αδελφού του, «Άντριου Μάουντμπατεν Ουίνδσορ», δημιουργούν ένταση και αβεβαιότητα εντός της βασιλικής οικογένειας.

Ο Άντριου, ο οποίος έχει χάσει τους τίτλους και τις τιμές του λόγω των σχέσεών του με τον καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν, είχε αρχικά προγραμματιστεί να μετακομίσει σε μία από τις ιδιωτικές κατοικίες του βασιλιά στο κτήμα Σάντρινγκχαμ στο Νόρφολκ, στις αρχές της νέας χρονιάς. Ωστόσο, η μετάβασή του φαίνεται τώρα να έχει καθυστερήσει, προκαλώντας νέο κύμα δημοσιευμάτων και συζητήσεων γύρω από τη βασιλική οικογένεια.

Η καθυστέρηση στη μετακόμιση του Άντριου έχει προκαλέσει ένταση μεταξύ των δύο αδελφών και σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Express έχει πυροδοτήσει μια «νέα διαμάχη» για τις μελλοντικές συνθήκες διαβίωσης του πρώην Δούκα της Υόρκης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο έκπτωτος πρίγκιπας έχει εκφράσει τις απαιτήσεις του με τελεσίγραφα, προκαλώντας έτσι περαιτέρω εντάσεις με τον αδελφό του, Βασιλιά Κάρολο.

Συγκεκριμένα πηγές αναφέρουν ότι ο Άντριου απαιτεί πλέον ένα «καλό και λειτουργικό σπίτι με έξι ή επτά υπνοδωμάτια στο κτήμα του Σαντρινγκχαμ, πλήρως στελεχωμένο με προσωπικό — από μάγειρα και κηπουρό, μέχρι οικονόμο, οδηγό και αστυνομικό ασφαλείας».

Σύμφωνα με όσα δήλωσε πηγή στην εφημερίδα Royalist του Daily Beast, «ο Άντριου έκανε ό,τι του ζητήθηκε και τώρα θέλει απλώς να τον αφήσουν ήσυχο. Θεωρεί ότι δικαιούται δίκαιη μεταχείριση».

Ένας πρώην υπάλληλος της βασιλικής οικογένειας πρόσθεσε ότι στην περίπτωση του Άντριου «το ζήτημα καταλήγει πάντα στα χρήματα». Όπως εξήγησε, «ο Άντριου ουσιαστικά αποζημιώνεται για να αποχωρήσει από το μισθωτήριο συμβόλαιο, γι’ αυτό και διαπραγματεύεται σχολαστικά κάθε λεπτομέρεια της συμφωνίας».

Και επίσημα «θνητός» ο Άντριου

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες του The People ο Βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε και επίσημα τις τελευταίες τιμητικές διακρίσεις, που διατηρούσε ο τέως πρίγκιπας Άντριου, συνεχίζοντας την προβλεπόμενη διαδικασία του βασιλικού πρωτοκόλλου.

Σύμφωνα με επίσημη καταχώριση στη Gazette, το δημόσιο αρχείο του Ηνωμένου Βασιλείου, το όνομα «Άντριου Μάουντμπατεν Ουίνδσορ» διαγράφηκε από τα μητρώα δύο εκ των σημαντικότερων ταγμάτων της βρετανικής μοναρχίας: το Τάγμα της Περικνημίδας (Order of the Garter) και το Βασιλικό Βικτωριανό Τάγμα (Royal Victorian Order). Οι δύο αυτές διακρίσεις είχαν απονεμηθεί στον Άντριου από τη μητέρα του, βασίλισσα Ελισάβετ.Πλέον, μετά την απώλεια του τίτλου του πρίγκιπα και όλων των επίσημων ρόλων, το παλάτι επιβεβαιώνει ότι το όνομά του είναι «Άντριου Μάουντμπατεν Ουίνδσορ».

