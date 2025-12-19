Χάρι και Μέγκαν δημοσιεύουν φωτογραφία των παιδιών τους στη νέα χριστουγεννιάτικη κάρτα τους

Τις δικές τους ευχές επέλεξαν να στείλουν, ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν με μια οικογενειακή φωτογραφία όπου φαίνονται διακριτικά τα δυο τους παιδιά, ο εξάχρονος Άρτχι και η τεσσάρων ετών Λίλιμπετ.

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, το τέως βασιλικό ζευγάρι της Αγγλίας, δημοσίευσε την χριστουγεννιάτικη ευχητήρια κάρτα του στον λογαριασμό που διατηρούν στο Instagram. Ο Άρτσι αγκαλιάζει τον πατέρα του ενώ η Λίλιμπετ κρατάει το χέρι της μητέρας της Μέγκαν ενώ στέκονται πάνω σε μια μικρή, ξύλινη γέφυρα σε κάποιο δάσος.

«Καλές Γιορτές! Από την οικογένειά μας στην δική σας», αναφέρει το ευχητήριο μήνυμά τους.

Άλλαξαν όνομα στην φιλανθρωπική τους οργάνωση

Ξεχωριστά, ο δούκας και η δούκισσα δημοσίευσαν επίσης και ένα βίντεο για το τέλος της χρονιάς, που αναδεικνύουν τις φιλανθρωπικές τους δράσεις. Ο πρίγκιπας Άρτσι και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ εμφανίζονται επίσης στο βίντεο, διάρκειας σχεδόν δύο λεπτών. Σε αυτό, βοηθούν τους γονείς τους να ψήσουν μπισκότα ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών με μια τοπική φιλανθρωπική οργάνωση.

Το βίντεο απεικονίζει το έργο που έχουν κάνει ο δούκας και η δούκισσα στο πλαίσιο του Ιδρύματος Archewell, το οποίο έχει πλέον αλλάξει το όνομά του σε Archewell Philanthropies.

Ανακοινώνοντας την αλλαγή ονόματος στην ιστοσελίδα Archewell την Παρασκευή, ο Χάρι και η Μέγκαν δήλωσαν ότι το φιλανθρωπικό ίδρυμα επέτρεψε στο ζευγάρι και στα παιδιά τους να «επεκτείνουν τις παγκόσμιες φιλανθρωπικές τους προσπάθειες ως οικογένεια».

Εν τω μεταξύ, το μήνυμα της χριστουγεννιάτικης κάρτας του ζευγαριού αναφέρει: «Εκ μέρους του Γραφείου του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν, του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ, και του Άρτσγουελ, σας ευχόμαστε καλές γιορτές και μια χαρούμενη νέα χρονιά».

