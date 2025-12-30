Χρήστος Βαλαβανίδης: Νοσηλεύεται στο Λαϊκό - Τι τρέχει με την υγεία του

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης νοσηλεύεται εδώ και αρκετές μέρες στο Λαϊκό Νοσοκομείο και το κοινοποίησε μέσα από αναρτήσεις που έκανε στο Facebook. Αν και δεν έγινε γνωστός ο λόγος της νοσηλείας του, ο ηθοποιός θέλησε να ηρεμήσει τον κόσμο που του έστελνε “περαστικά” λέγοντάς του πως η υγεία του πάει ολοένα και καλύτερα.

Το χρονικό της περιπέτειας

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου ο Χρήστος Βαλαβανίδης έκανε μια ανάρτηση στο Facebook γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μουσική: βοήθεια στη μοναξιά, Μουσική: βοήθεια στο γλέντι, Μουσική: απούσα από τις φάλτσες παρτιτούρες» και αμέσως μετά σχολίασε: «Αυτή την ανάρτηση την έκανα εισαχθείς στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Και για όποιον ανησυχεί, πάω καλύτερα!

Μία εβδομάδα αργότερα, την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου ο ηθοποιός έκανε μια νέα ανάρτηση, πάλι στο Facebook, στην οποία έγραψε: «- Πες μου, τι θα την κάνεις όλην αυτή τη σοφία που την μαζεύεις τόσα χρόνια; - Θα τήνε κάνω δάκρυα στον κήπο. Σε περιόδους αναβροχιάς και ξηρασίας» δίνοντας μας το στίγμα του: «10η μέρα στο Λαϊκό και… δουλεύει ακόμα το ρημάδι».

Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου επανήλθε στον λογαριασμό του -στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης- με νέα ανάρτηση στην οποία ανέφερε: «Η πρώτη λέξη στην πανανθρώπινη γλώσσα, είναι μία κραυγή: Αχ!» και στα σχόλια σημείωσε: «Άλλη μία ανάρτηση από τον έγκλειστο στο Λαϊκό Νοσοκομείο… 12η μέρα».