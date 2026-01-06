Χρήστος Βαλαβανίδης: «Έχω βαριά αρρώστια, σοβαρή αλλά όχι θανατηφόρα... ακόμα τουλάχιστον»

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» έκανε ο Χρήστος Βαλαβανίδης και μίλησε για την περιπέτεια που είχε πρόσφατα με την υγεία του χωρίς να πει λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συμβαίνει.

«Καλά είμαι. Είχα κάτι το οποίο θα περάσει, είμαι σε θεραπεία. Δεν είναι τραγικό, αλλά είναι βαριά αρρώστια που πρέπει να τη φροντίσω οπωσδήποτε γιατί είμαι και μεγάλη κοπέλα. Είναι σοβαρό, αλλά δεν είναι θανατηφόρο, ακόμα τουλάχιστον. Κάποια στιγμή όλοι μας κάτι πληρώνουμε, κάποιο λάθος μας πληρώνουμε. Φαίνεται ότι αυτό το λάθος ήταν σημαντικό.

Είναι μια περιπέτεια. Υπομονή, υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Για να πάρω το εξιτήριο από το Λαϊκό, με κάνανε καλά. Δεν μ’ άφηναν να φύγω. Δεν σου λέω άλλες λεπτομέρειες. Τρυπήματα, ενέσεις, εμβόλια, και τα λοιπά…» είπε συγκεκριμένα.

Στην ανάρτηση που είχε κάνει στο facebook στις 21 Δεκεμβρίου είχε γράψει. «Μουσική: βοήθεια στη μοναξιά, Μουσική: βοήθεια στο γλέντι, Μουσική: απούσα από τις φάλτσες παρτιτούρες» και αμέσως μετά σχολίασε: «Αυτή την ανάρτηση την έκανα εισαχθείς στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Και για όποιον ανησυχεί, πάω καλύτερα!».

Λίγες ημέρες μετά είχε επανέλθει με νέα ανάρτηση σχολιάζοντας: «- Πες μου, τι θα την κάνεις όλην αυτή τη σοφία που την μαζεύεις τόσα χρόνια; - Θα τήνε κάνω δάκρυα στον κήπο. Σε περιόδους αναβροχιάς και ξηρασίας» δίνοντας μας το στίγμα του: «10η μέρα στο Λαϊκό και… δουλεύει ακόμα το ρημάδι».

Ενώ η τελευταία του ανάρτηση ήταν στις 30 Δεκεμβρίου στην οποία ανέφερε: «Η πρώτη λέξη στην πανανθρώπινη γλώσσα, είναι μία κραυγή: Αχ!». «Άλλη μία ανάρτηση από τον έγκλειστο στο Λαϊκό Νοσοκομείο… 12η μέρα».