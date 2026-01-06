Πέθανε ο εμβληματικός Ούγγρος σκηνοθέτης, Μπέλα Ταρ

Ο Μπέλα Ταρ (Béla Tarr), δάσκαλος του ουγγρικού κινηματογράφου, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 70 ετών. Ο σκηνοθέτης, γνωστός για το συχνά σκοτεινό έργο του και τα μακρά μονοπλάνα, έφερε στην οθόνη ερημωμένα τοπία και τη διαχρονική παρακμή της κοινωνίας, με χαρακτηριστική την επτάωρη ταινία του «Satantango» (1994), βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του βραβευμένου με Νόμπελ Λογοτεχνίας Λάσλο Κρασναχορκάι, στενού συνεργάτη του.

Ha fallecido, a los 70 años, BÉLA TARR, uno de los grandes maestros del cine europeo, responsable de obras clave como «La condena» (1988), «Sátántangó» (1994), «Armonías de Werckmeister» (2000) o «El caballo de Turín» (2011). pic.twitter.com/P3JfLhSiJl — EAM (@eamcinema) January 6, 2026

Ο δήμαρχος της Βουδαπέστης, Γκέργκελι Καρασόνι, τον περιέγραψε ως «τον πιο ελεύθερο άνθρωπο που γνώρισα ποτέ», υπογραμμίζοντας την αγάπη του Ταρ για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Γεννημένος στις 21 Ιουλίου 1955 στην Πεκς, ο Μπέλα Ταρ γύρισε την πρώτη του ερασιτεχνική ταινία στα 16 του χρόνια, δείχνοντας από νωρίς τη δέσμευσή του σε κοινωνικά ζητήματα. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, «Οικογενειακή Φωλιά» (1977), δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του πειραματικού κινηματογραφικού στούντιο Bela Balazs, όπου είχε σπουδάσει σκηνοθεσία.

Ανάμεσα στα έργα του ξεχωρίζουν η «Κατάρα» (1988), που προβλήθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, ο «Μάκβεθ» (1982) και οι «Αρμονίες του Βέρκμαϊστερ» (2000), με την τελευταία να παρουσιάζεται με επιτυχία στις Κάννες.

Μετά την τελευταία μεγάλου μήκους ταινία του, «Το Άλογο του Τορίνο» (2011), αποσύρθηκε από τον κινηματογράφο, γυρίζοντας μόνο δύο μικρού μήκους ταινίες και αφιερώνοντας τον χρόνο του στη διδασκαλία κινηματογράφου στην Ουγγαρία, τη Γερμανία και τη Γαλλία.