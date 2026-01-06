Έλενα Τοπαλίδου: Η συνεργασία με τον Νίκολας Κέιτζ και η ευχή για έναν νέο έρωτα

Η κάμερα της εκπομπής Happy Day συνάντησε την Έλενα Τοπαλίδου που μίλησε για την ταινία που συμπρωταγωνιστεί με τον Νίκολα Κέιτζ.

«Τα γυρίσματα έγιναν το καλοκαίρι, παίζει ο Νίκολας Κέιτζ και εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να καταλάβω ότι τελικά παίζει ο Νίκολας Κέιτζ και ακόμα και όταν τον συνάντησα πάλι δεν το πίστευα. Είναι συμπαθέστατος και πάρα πολύ γοητευτικός.

Εγώ έκανα τον σατανά στην ταινία και εκείνος τον Ιωσήφ. Είναι η ιστορία του Ιησού με έναν άλλο τρόπο δοσμένη. Μάλιστα την πρώτη φορά που κάναμε μια σκηνή μαζί με τον Νίκολας Κέιτζ μου έκανε σήματα ότι «τι ωραία που παίζεις» και πάλι εγώ δεν κατάλαβα ότι ήταν αυτός, νόμιζα ότι ήταν άλλος».

Και εξήγησε: «Έκανα κάστινγκ για να πάρω τον ρόλο. Δεν φοβήθηκα να υποδυθώ τον σατανά. Όταν δρομολογώ κάτι... Πιστεύω πάρα πολύ στη δουλειά».

Τι έχει αλλάξει στη ζωή της από πέρυσι; «Αυτή τη στιγμή αυτό που έχει αλλάξει στη ζωή μου είναι ότι κοιμάμαι λίγο και αναλαμβάνω τα πράγματα που μπορούν να περάσουν από το χέρι μου. Τα υπόλοιπα δεν με αφορούν. Σε αυτά που εξαρτώνται από εμένα μπορώ να ανταποκριθώ» εξήγησε.

«Κάποιος έρωτας;» την ρωτά η δημοσιογράφος. «Αυτό δεν εξαρτάται από εμένα. Μακάρι...».