Μπαλανίκα για Μαρίνο: «Δεν μου λείπει γιατί την τελευταία δεκαετία δεν είχε επαφή με κανέναν μας»

Η Κατιάνα Μπαλανίκα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» για τον αγαπημένο της φίλο Γιώργο Μαρίνο, που έφυγε πριν από λίγες ημέρες από τη ζωή, και με τον οποίο είχαν χάσει κάθε επαφή για πάνω από δέκα χρόνια. «Ήταν σύμβολο για την εποχή του και δεν θα υπάρξει άλλος. Ο Γιώργος ήταν μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, αλλά εντάξει, τελείωσε, πέρασε. Δεν μου λείπει… Είναι τώρα πάνω από 10 χρόνια που δεν είχε επαφή με κανέναν από εμάς. Κρατάω ότι μου δίδαξε πολλά, έμαθα πολλά από αυτόν και αγαπηθήκαμε πολύ».

«Όταν κάποιος δεν θέλει, δεν επιμένεις»

«Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ότι έχει πρόβλημα υγείας. Το συνειδητοποιήσαμε μετά, όταν κλείστηκε και νομίζαμε ότι δεν ήθελε να έχει επαφή με κανέναν μας, δεν ξέραμε όμως. Τον είχαν αναλάβει κάποιοι άνθρωποι, δεν είχαμε πια καμία επαφή, κανένας από μας. Όταν κάποιος αποσύρεται και δεν θέλει, δεν επιμένεις».