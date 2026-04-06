Κατιάνα Μπαλανίκα: «Το politically correct δένει τα χέρια, δένει τη σκέψη στους νέους συγγραφείς»

Η Κατιάνα Μπαλανίκα βρέθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου «Καθ’ οδόν: 15 μονόλογοι στην Αθήνα» της Σεμίνας Διγενή και μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» για το γεγονός πως ενώ έχει κάποιες τηλεοπτικές προτάσεις, θα της ήταν πολύ κουραστικό να επιστρέψει. «Το ξέρω ότι σας έχω λείψει πολύ τηλεοπτικά, αλλά αυτό δεν εξαρτάται από μένα. Μου έχουν κάνει προτάσεις, αλλά δεν είναι και τόσες πολλές. Κάποια από αυτές θα μπορούσα να την κάνω, αλλά θα ήταν πολύ κουραστικό για μένα».

«Είχαν μια άλλη ανθρωπιά»

Η ηθοποιός μίλησε επίσης και για το ότι ακόμη και σήμερα οι παλιές ελληνικές σειρές βλέπονται ευχάριστα και φανατικά από όλο τον κόσμο. «Όλες οι παλιές σειρές παίζονται. Γιατί όλες οι παλιές σειρές είναι, δεν θα πω καλύτερες, έχουν μια άλλη ανθρωπιά, έχουν μια άλλη επαφή με το τι συμβαίνει με τον κόσμο, έχουν άλλο χιούμορ. Τώρα είναι δύσκολο για τους νέους συγγραφείς να γράψουν. Αυτό το politically correct είναι κάτι που δένει τα χέρια, δένει τη σκέψη. Δεν ξέρω, ίσως τα ακόμα πιο νέα παιδιά να μπορέσουν να γράψουν, γιατί θα έχουν συνηθίσει τη γλώσσα αυτή που μας επιβάλλει το politically correct».