Γιώργος Μαρίνος: Ο έρωτας στη ζωή του και το ξύλο που έπαιξε για την μεγάλη του αγάπη Κατιάνα Μπαλανίκα

Με αξιοπρέπεια και θάρρος ο Γιώργος Μαρίνος - που έφυγε χθες Τρίτη 10 Μαρτίου από την ζωή σε ηλικία 87 ετών - υπήρξε από τους πρώτους που μίλησαν δημόσια και ανοιχτά για τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, στα μέσα της δεκαετίας του '60, σε μια εποχή πολύ συντηρητική.

«Δεν μπορούσα να βγαίνω στη σκηνή και να υποψιάζονται για μένα. Ήθελα να το πω να τελειώνουμε, να είμαι ειλικρινής μαζί τους και αν θέλουν να με δουν, να με δουν. Έπρεπε να το κάνω οπωσδήποτε. Αυτό με απελευθέρωσε πια όταν το έκανα. Η αντίδραση του κόσμου δεν ήταν πάντα θετική. Δημοσιογράφοι με ρώτησαν αν το έκανα επίτηδες. Δεν γίνονται επίτηδες αυτά, ειδικά μία τέτοια εποχή. Ήταν για μένα αναγκαίο» είχε αποκαλύψει σε συνέντευξη που είχε δώσει στην Έλενα Ακρίτα.

Για το ίδιο θέμα είχε μιλήσει και στην Lifo και είχε παραδεχθεί: «Αν μπορούσα να ξαναζήσω ως straight, δεν νομίζω ότι θα είχε διαφορά η ζωή μου. Θα ζούσα την ίδια ζωή. Ζούσα σε μία εποχή Brokeback Mountain, αλλά δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα να πω την αλήθεια. Ό,τι έχω κάνει, το υπογράφω. Με το πέρασμα του χρόνου το κοινό το εξετίμησε αυτό. Τώρα εισπράττω την αγάπη του, ίσως επειδή έχω ξεκαβαλήσει την πεντακοσάρα μου μηχανή. Σχεδόν ποτέ όμως δεν μου έκανε κάποιος μία νύξη κακή. Τι να σου πούν; Όταν πας και τους λες «εγώ κύριε είμαι ομοφυλόφιλος», τι να σου πούν; «Ρε πο@@τη»; Δεν είχα ενοχές και τύψεις, άρα δεν μπορούσε κανείς να με πληγώσει.

Όταν τελείωσε το συναίσθημα τελείωσε και η ερωτική ζωή...

Ο έρωτας δεν υπάρχει στη ζωή μου πια. Σε καμία απολύτως μορφή. Γιατί κατάλαβα όλο το παιχνίδι που έπαιζα στον εαυτό μου, όλη την ψευδαίσθηση, όλο αυτό το πράγμα που δημιουργούσα – που είναι όμως πολύ γοητευτικό, και ειδικά για τους άλλους, που δεν το περιμένουν. Τα δραματοποιούσα λίγο τα πράγματα.

Δεν είχα και ένα μοντέλο, ότι θα συζήσω με κάποιον άνθρωπο, ας πούμε. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα και με τους καλύτερούς μου φίλους. Ποτέ δεν κατάλαβα την πηγή όλου αυτού του δράματος, του παραμυθιού. Προφανώς στο βάθος ήμουν μάλλον συναισθηματικός τύπος, μα τότε δεν το πίστευα. Από τη στιγμή που μου τελείωσε το συναίσθημα μου τελείωσε και η ερωτική ζωή».

Μεγάλος έρωτας της ζωής του, η Κατιάνα Μπαλανίκα με την οποία υπήρξαν σύντροφοι για 4 χρόνια, μέχρι το 1974. Όπως είχε εξηγήσει, δεν θέλησε να προχωρήσει σε γάμο μαζί της και να κάνει παιδιά, γιατί θεωρούσε πως θα ήταν άδικο για το παιδί του να υποστεί το «αμαρτωλό» παρελθόν του. «Τον μεγαλύτερο έρωτα της ζωής μου τον έζησα με γυναίκα. Την Κατιάνα... ήταν σαν δώρο Θεού. Σε δύσκολες στιγμές πάντα η Κατιάνα ήταν κοντά μου, αυτή με πρόσεχε σαν μητέρα. Η Κατιάνα με ξέρει καλύτερα απ΄ όλους» είχε πει στην εκπομπή Star Gala.

Για την γνωριμία της μαζί του είχε μιλήσει η ηθοποιός στην εκπομπή «Πάμε Δανάη» το 2023. «Είχα πάει στον Χατζή να του ζητήσω δουλειά και μου είπαν ότι ο Γιώργος Μαρίνος ζητούσε μια τραγουδίστρια και έτσι πήγα εκεί στην μπουάτ «Ρήγα» στην Πλάκα όπου ήταν ο Γιώργος. Νύχτες ολόκληρες ο Γιώργος βασανίστηκε να με μάθει να κάνω κινήσεις και μου έλεγε «όχι σαν τον φαντάρο, Κατιάνα μου, σε παρακαλώ». Τελικά μετά το «φανταριλίκι» έγινα σύμβολο του σεξ. Με τον Γιώργο Μαρίνο είχαμε σχέση ζωής. Κάποια στιγμή με είχε ερωτευτεί και υπήρξαμε μαζί» είχε εξομολογηθεί.

Η Κατιάνα Μπαλανίκα είχε παραχωρήσει επίσης συνέντευξη στην Αννίτα Πάνια και τον Ηλία Ψινάκη και είχε αποκαλύψει πως ο Γιώργος Μαρίνος την ζήλευε πολύ. Δεν δίστασε μάλιστα να δείρει έναν άνδρα που είχε βάλει μια γαρδένια στο φουστάνι της. «Έφαγε πολύ ξύλο αυτός ο άνδρας. Δεν ήθελε τέτοια ο Γιώργος Μαρίνος στο μαγαζί» είχε πει χαρακτηριστικά.