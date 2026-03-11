Μαρίνος: Ο ανεκπλήρωτας έρωτας με τη Βίκυ Παγιατάκη, η πρόταση γάμου και η σχέση με την αστρολογία

Η Βίκυ Παγιατάκη συγκλονισμένη με την είδηση θανάτου του Γιώργου Μαρίνου έκανε μια αποκάλυψη στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno» για την σχέση τους και την πρόταση γάμου...

«Γνωριστήκαμε μέσω της Κατιάνας Μπαλανίκα, επαγγελματικά και μετά κολλήσαμε, γίναμε φίλοι. Ποτέ δεν μέναμε μαζί απλώς κάποια στιγμή ο Γιώργος, ενώ ήξερα ότι ήταν διαφορετικός στις επιλογές του τις ερωτικές… είχε τη λεβεντιά που δεν είχαν πολλοί. Αλλά ήταν τόσο γοητευτικός που και γυναίκες και άντρες τον είχαν ερωτευτεί. Γινόταν χαμός. Ήταν ωραίο αγόρι, ταλαντούχος, χαρισματικός άνθρωπος και κάποια στιγμή, ενώ ήμασταν φίλοι - να σκεφτείς η πρώτη φωνή το πρωί στον τηλεφωνητή μου ήταν του Γιώργου... -μου λέει «εγώ θέλω να σου κάνω πρόταση γάμου». Λέω «Γιώργο άσε την πλάκα, κατ’ αρχήν εγώ δεν παντρεύομαι κανέναν, το έχω πει από τα 17 μου . Κατά δεύτερον υπάρχει η ζωή σου...». «Ναι μου λέει «αλλά εσύ είσαι ένας διαφορετικός άνθρωπος». Και θα ήταν ένας γάμος… «Του λέω αυτό μην το ξαναπείς».

Και μια μέρα κάθώς κεντούσα, ακούω στο ραδιόφωνο: «Ο Γιώργος Μαρίνος παντρεύεται τη Βίκυ Παγιατάκη». Γίνεται ένας τεράστιος χαμός και αρχίζουν τα κουδούνια να βαράνε στο σπίτι, αρχίζουν τα τηλέφωνα οι δικοί μου, έπαθα τον πρώτο πανικό της ζωής μου. Να έρχονται δημοσιογράφοι κάτω από την πόρτα, στα κουδούνια, να τηλεφωνούν, να μην ξέρω τι να κάνω. Του λέω «τι είναι αυτό που έκανες;» και μου λέει «έτσι το ένιωθα, έτσι το έκανα». Συνεχίσαμε να είμαστε φίλοι αλλά κάποια στιγμή έγινε ένα θλιβερό περιστατικό με έναν δημοσιογράφο που τον χτύπησε επειδή νόμιζε ότι μου έβαζε λόγια και δεν ήθελα να τον παντρευτώ και τσαντίστηκα. Του είπα «το πράγμα χοντραίνει και δεν μου αρέσει καθόλου και δεν θέλω να συνεχίσουμε ούτε επαγγελματικά».

Μετά θύμωσε ο Γιώργος και με έβριζε παντού και έλεγε ότι δεν είμαι κυρία. Αλλά βαθιά ήξερα ότι με αγαπάει και τον αγαπάω γιατί περάσαμε ατελείωτες ωραίες στιγμές μαζί. Κάναμε 5- 6 χρόνια να συναντηθούμε και μία μέρα είχα πάει για βελονισμό και στο σαλόνι βρίσκω τον Γιώργο. Κοιταχτήκαμε και αγκαλιαστήκαμε και αρχίσαμε και μιλούσαμε» εξομολογήθηκε.

Και συμπλήρωσε: «Όταν ο Γιώργος μου έκανε την πρόταση γάμου, εγώ ήμουν ερωτευμένη με άλλον και είχαμε λίγο καιρό γνωριστεί. Ήρθε κάτω από το σπίτι μου απροειδοποίητα να με πάρει, να μου φέρει κάτι και βλέπει 100 κόκκινα τριαντάφυλλα. Μου τα είχε στείλει ο Γιώργος και αυτό ήταν η αιτία να χωρίσω. Αυτό συνέβη το '86. Το κλάμα που είχα ρίξει... μέσα σε 5 μέρες έχασα 3 κιλά, δεν έπινα ούτε νερό».

Η αγάπη του για την αστρολογία

Μια από τις μεγάλες αγάπες της ζωής του ήταν και η αστρολογία. Σε συνέντευξή του μάλιστα είχε πει χαρακτηριστικά: «Η αστρολογία είναι μανία μεγάλη. Θεωρώ τον εαυτό μου αστρολόγο. Διαβάζω 25 χρόνια και έχω κάνει μαθήματα με τη Θεοδώρα Ντάκου. Τύπου μαθήματα, δεν πήγαινα στο σχολείο. Όχι, για μένα δεν είναι απάτη. Ούτε είναι ο τρόπος μου να επικοινωνήσω με το άφατο. Έξω τη θεωρούν επιστήμη. Τα άστρα δείχνουν τάσεις, δεν δίνουν συμβουλές. Δεν μπορώ να πω σε κάποιον ότι 100 % κάτι θα συμβεί. Λέω ζώδια συνέχεια... αλλά μην ξεχνάς ότι στη ζωή κερδίζουμε αυτό που αξίζουμε. Και χρειάζεται συνέχεια νέος στόχος».