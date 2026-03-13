Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαρίνο - Η κηδεία στο Κοιμητήριο Βούλας

LIFE Κηδεία Θάνατοι Showbiz

Αν και ο ίδιος είχε εκφράσει την επιθυμία, όταν φύγει από τη ζωή, η τελετή να γίνει σε κλειστό κύκλο, πολύς κόσμος βρέθηκε στο Κοιμητήριο της Βούλας για να τον συνοδεύσει στην τελευταία του κατοικία.

Γιάννης Κέμμος/flash.gr
Γιάννης Κέμμος/flash.gr
Update: 13:19

Σε κλίμα έντονης συγκίνησης κηδεύτηκε στο Κοιμητήριο Βούλας ο εμβληματικός σόουμαν Γιώργος Μαρίνος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026. 

Από νωρίς το πρωί άρχισαν να καταφθάνουν τα πρώτα στεφάνια στο Κοιμητήριο Βούλας από στενούς φίλους του Γιώργου Μαρίνου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να αποσυρθεί εντελώς από τα φώτα της δημοσιότητας, διαμένοντας σε οίκο ευγηρίας στη Γλυφάδα. 

Αν και ο ίδιος είχε εκφράσει την επιθυμία, όταν φύγει από τη ζωή, η τελετή να γίνει σε κλειστό κύκλο, πολλοί ήταν εκείνοι από τον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο, που βρέθηκαν στο Κοιμητήριο της Βούλας για να αποχαιρετήσουν έναν άνθρωπο που σημάδεψε τα καλλιτεχνικά πράγματα της χώρας και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του σε αυτά, έχοντας κερδίσει καθολικό σεβασμό, παρά το γεγονός ότι ποτέ του δεν υπήρξε κομφορμιστής.

Ο Γιώργος Μαρίνος άφησε πίσω του μια μακρά και σημαντική πορεία στο θέατρο, το τραγούδι και τη σκηνική διασκέδαση. Υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους των ζωντανών σόου στην Ελλάδα και από τις πιο ιδιαίτερες προσωπικότητες του καλλιτεχνικού χώρου.

Εμφανώς συγκινημένος ο Ηλίας Ψινάκης (Γιάννης Κέμμος/flash.gr)

Ο Σπύρος Μπιμπίλας και η Άννα Φόνσου (Γιάννης Κέμμος/flash.gr)

Ο Ηλίας Ψινάκης (Γιάννης Κέμμος/flash.gr)

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος (Γιάννης Κέμμος/flash.gr)

Η Νταίζη Σεμπεκοπούλου (Γιάννης Κέμμος/flash.gr)

(Γιάννης Κέμμος/flash.gr)

Ο Παντελής Καναράκης (Γιάννης Κέμμος/flash.gr)

