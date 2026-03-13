Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαρίνο - Η κηδεία στο Κοιμητήριο Βούλας

Σε κλίμα έντονης συγκίνησης κηδεύτηκε στο Κοιμητήριο Βούλας ο εμβληματικός σόουμαν Γιώργος Μαρίνος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026.

Από νωρίς το πρωί άρχισαν να καταφθάνουν τα πρώτα στεφάνια στο Κοιμητήριο Βούλας από στενούς φίλους του Γιώργου Μαρίνου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να αποσυρθεί εντελώς από τα φώτα της δημοσιότητας, διαμένοντας σε οίκο ευγηρίας στη Γλυφάδα.

Γιάννης Κέμμος/flash.gr

Αν και ο ίδιος είχε εκφράσει την επιθυμία, όταν φύγει από τη ζωή, η τελετή να γίνει σε κλειστό κύκλο, πολλοί ήταν εκείνοι από τον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο, που βρέθηκαν στο Κοιμητήριο της Βούλας για να αποχαιρετήσουν έναν άνθρωπο που σημάδεψε τα καλλιτεχνικά πράγματα της χώρας και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του σε αυτά, έχοντας κερδίσει καθολικό σεβασμό, παρά το γεγονός ότι ποτέ του δεν υπήρξε κομφορμιστής.

Ο Γιώργος Μαρίνος άφησε πίσω του μια μακρά και σημαντική πορεία στο θέατρο, το τραγούδι και τη σκηνική διασκέδαση. Υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους των ζωντανών σόου στην Ελλάδα και από τις πιο ιδιαίτερες προσωπικότητες του καλλιτεχνικού χώρου.