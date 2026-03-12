Γιώργος Μαρίνος: Πότε θα γίνει η κηδεία του θρυλικού showman και πού - Η τελευταία του επιθυμία

Ο Γιώργος Μαρίνος ζούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας εδώ και πολλά χρόνια και όπως αποκαλύφθηκε μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» επιθυμία του ήταν όταν φύγει από την ζωή, η τελετή να γίνει σε κλειστό κύκλο, αν και πολλοί είναι εκείνοι από τον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο, που εκδήλωσαν την επιθυμία να δώσουν το παρών στο τελευταίο αντίο στην κηδεία που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 12:00 μ.μ στο Κοιμητήριο Βούλας.

Η διευθύντρια του οίκου ευγηρίας που τον φιλοξενούσε, Σοφία Κανά ανέφερε: «Είναι τόσο μεγάλο το πένθος και η στενοχώρια μας. Ευλογηθήκαμε να γνωρίσαμε έναν τέτοιο άνθρωπο, περάσαμε καλά. Τον φροντίσαμε και πήραμε πολλά πράγματα από εκείνον. Ας είναι αναπαυμένος. Ήταν αρκετά χρόνια μαζί μας. Ζήσαμε μαζί και την εποχή του κορονοϊού.

Όσο βρισκόταν στον οίκο ευγηρίας, τραγουδούσε για τους τρόφιμους. Δεχόταν συχνά επισκέψεις από τον κ. Θωμάκο και τη σύζυγό του, τον περιποιούνταν και τον πήγαιναν βόλτες. Ήταν 87 χρονών… τι άλλο να πω. Εξαιρετικός άνθρωπος και περνούσε καλά. Στα 87 σου χρόνια δεν είσαι, όπως ήσουν στα 20».