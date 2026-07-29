Μίνα Καραμήτρου: Πότε είναι η τελευταία της εμφάνιση στο OPEN και ποια τα επόμενά της σχέδια

«Μόλις τελειώσει η φετινή σεζόν, φεύγω»! Αυτό είχε πει η Μίνα Καραμήτρου στα στελέχη του OPEN και ο λόγος της αποχώρησής της, όπως τους είχε αναφέρει, ήταν καθαρά προσωπικός.

Μπορεί λοιπόν για εμάς τους απέξω η είδηση της παραίτησής της από το κανάλι να έσκασε σαν βόμβα, η δημοσιογράφους μέσα της όμως το είχε δουλέψει από καιρό.

Πηγές από το περιβάλλον της Καραμήτρου αναφέρουν πως η ίδια δεν είχε κανένα παράπονο ούτε από το κανάλι, ούτε από τη συνεργασία της. Μάλιστα σχολιάζοντας αυτά που γράφτηκαν, ότι δηλαδή η δημοσιογράφος ζήτησε από τον διευθυντή της να φύγει από το «10 παντού» και να κάνει κάτι άλλο στο κανάλι, υποστηρίζουν πως η ίδια δεν ζήτησε ποτέ κάτι τέτοιο.

Αυλαία και πάμε

Η Μίνα Καραμήτρου ολοκληρώνει την παρουσία της στο «10 παντού» πλάι στον Νίκο Στραβελάκη, την Παρασκευή 31 Ιουλίου, ενώ και το πρώτο ΣΚ του Αυγούστου έχει την υποχρέωση να παρουσιάσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, οπότε τυπικά μετά από αυτά αποχωρεί και επίσημα από το OPEN.

Προς το παρόν η δημοσιογράφος ετοιμάζεται για διακοπές, έχει όμως ήδη κάνει τις επαφές της για το επόμενο επαγγελματικό της βήμα που δεν αποκλείεται να είναι στον ΣΚΑΪ με δική της εκπομπή.