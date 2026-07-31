Με μια λιτή αλλά ζεστή αναφορά έκλεισε η Ράνια Τζίμα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA το βράδυ της Πέμπτης, ολοκληρώνοντας μια ακόμη απαιτητική τηλεοπτική σεζόν. Λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια απευθύνθηκε στους τηλεθεατές, στέλνοντας τις ευχές της για το καλοκαίρι και ανανεώνοντας το ραντεβού τους.

Το μήνυμα στο φινάλε του δελτίου

Στις τελευταίες στιγμές του δελτίου, η Ράνια Τζίμα πήρε τον λόγο για να ευχαριστήσει το κοινό που την παρακολούθησε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και να ευχηθεί καλό καλοκαίρι.

«Εδώ κυρίες και κύριοι το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Από εμένα ευχές για ένα όμορφο και ξέγνοιαστο καλοκαίρι και εις το επανιδείν», είπε χαρακτηριστικά, κλείνοντας τη βραδινή ενημέρωση.

Αυλαία για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν

Με το συγκεκριμένο δελτίο ολοκληρώθηκαν και οι φετινές υποχρεώσεις της παρουσιάστριας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.

Η Ράνια Τζίμα αποχαιρέτησε προσωρινά το τηλεοπτικό κοινό, καθώς ακολουθεί η καθιερωμένη καλοκαιρινή διακοπή του ενημερωτικού προγράμματος. Μετά την απαραίτητη περίοδο ξεκούρασης, αναμένεται να επιστρέψει στη θέση της με την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Το σύντομο μήνυμά της έκλεισε έναν ακόμη κύκλο ενημέρωσης, δίνοντας το τελευταίο τηλεοπτικό ραντεβού πριν από το καλοκαίρι και αφήνοντας την υπόσχεση για μια νέα συνάντηση με τους τηλεθεατές μετά τις διακοπές.