OPEN: Παραίτηση - «βόμβα» της Μίνας Καραμήτρου

Τέλος εποχής στη συνεργασία της Μίνας Καραμήτρου και του OPEN. Η δημοσιογράφος πιεζόταν εδώ και καιρό στην εκπομπή «10 παντού» που συμπαρουσιάζει με τον Νίκο Στραβελάκη. Οι καλά γνωρίζοντες στο κανάλι της Παιανίας είχαν δει εδώ και καιρό τα σημάδια και γνώριζαν πως το πράγμα θα έσκαγε.

Τις τελευταίες μέρες η Καραμήτρου είχε συνάντηση με τον γενικό διευθυντή του OPEN, Χρήστο Παναγιωτόπουλο, και του ζήτησε να φύγει από την πρωινή εκπομπή και να αξιοποιηθεί σε άλλο πόστο. Η επιθυμία της δεν εισακούστηκε και έτσι η δημοσιογράφος υπέβαλε την παραίτησή της στον διευθυντή της και γνωστοποίησε και στους υπόλοιπους συνεργάτες της τη λήξη της συνεργασίας της με τον σταθμό, που θα έρθει και επίσημα σε μερικές ημέρες γιατί στα χέρια της είχε περάσει αυτή την εβδομάδα και η παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων.

Σήμερα, 29/7, η Μίνα Καραμήτρου φαινόταν φανερά εκνευρισμένη και αποστασιοποιημένη στο πλατό του «10 παντού» και πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς άλλωστε αφού το κλίμα πια δεν είναι θετικό…