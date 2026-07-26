Η αυλαία της φετινής τηλεοπτικής σεζόν έπεσε για τη Φαίη Μαυραγάνη, η οποία το πρωί της Κυριακής αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές της εκπομπής «Καλημέρα» στον ΣΚΑΪ. Με συγκίνηση και χαμόγελο, ευχαρίστησε όσους στάθηκαν δίπλα στην εκπομπή και έδωσε το επόμενο ραντεβού μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τη χαρά της για τη διαδρομή που έχει διανύσει στον σταθμό, σημειώνοντας πως ο χρόνος κύλησε πολύ πιο γρήγορα απ' όσο περίμενε.

«Δύο υπέροχα χρόνια»

Στο φινάλε της εκπομπής, η Φαίη Μαυραγάνη αναφέρθηκε στα δύο χρόνια παρουσίας της στον ΣΚΑΪ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς το τηλεοπτικό κοινό.

«Τελειώνουμε τη σεζόν αυτό το σαββατοκύριακο… Πότε πέρασαν δύο χρόνια στον ΣΚΑΪ; Δύο υπέροχα χρόνια! Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας ανοίγετε τα σπίτια σας, μας αποδέχεστε, μας στηρίζετε…», είπε χαρακτηριστικά.

Το νέο ραντεβού με τους τηλεθεατές

Πριν αποχαιρετήσει το κοινό για το καλοκαίρι, η δημοσιογράφος ανανέωσε το τηλεοπτικό της ραντεβού για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου.

Έτσι, μετά από μια απαιτητική ενημερωτική χρονιά, η Φαίη Μαυραγάνη και η ομάδα της ετοιμάζονται για μια σύντομη ανάπαυλα, πριν επιστρέψουν στις οθόνες με τη νέα τηλεοπτική σεζόν.