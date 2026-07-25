Νέα δεδομένα φαίνεται πως διαμορφώνονται γύρω από το μέλλον του «Πιο Αδύναμου Κρίκου» στο OPEN. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Τάσος Δούσης είναι το πρόσωπο που φέρεται να βρίσκεται πιο κοντά στην παρουσίαση του του δημοφιλούς τηλεπαιχνιδιού, διαδεχόμενος, εφόσον οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, τη Μαρία Μπακοδήμου.

Αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, ο έμπειρος δημοσιογράφος και παρουσιαστής της εκπομπής «Εικόνες με τον Τάσο Δούση» θα δοκιμαστεί σε έναν εντελώς διαφορετικό τηλεοπτικό ρόλο, αναλαμβάνοντας ένα format που απαιτεί γρήγορο ρυθμό, αυστηρό ύφος και έντονη αλληλεπίδραση με τους παίκτες.

Πότε αναμένεται να προβάλλεται

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» προορίζεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα του OPEN τα Σαββατοκύριακα στις 20:00, με το κανάλι να σχεδιάζει την επιστροφή του παιχνιδιού τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τον σταθμό σχετικά με την παρουσίαση ή τον προγραμματισμό της εκπομπής.

Το παρασκήνιο με τη Μαρία Μπακοδήμου

Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από ένα διάστημα έντονης φημολογίας για το μέλλον του τηλεπαιχνιδιού.

Μέχρι και πριν από λίγες εβδομάδες, τίποτα δεν θεωρούνταν δεδομένο. Οι πληροφορίες της περιόδου ήθελαν τη Μαρία Μπακοδήμου, η οποία παρουσίασε τον τελευταίο κύκλο της εκπομπής, να διατηρεί πολύ καλές σχέσεις τόσο με την εταιρεία παραγωγής όσο και με το OPEN, ενώ οι επιδόσεις του παιχνιδιού κρίνονταν ικανοποιητικές.

Παράλληλα, είχε γίνει γνωστό ότι τα δικαιώματα του «Πιο Αδύναμου Κρίκου» ανήκουν στο OPEN, γεγονός που έδινε στον σταθμό την ευχέρεια να αποφασίσει τόσο για τη συνέχιση του παιχνιδιού όσο και για το πρόσωπο που θα βρεθεί στην παρουσίασή του.

Τα σενάρια που προηγήθηκαν

Στο τηλεοπτικό παρασκήνιο είχαν ακουστεί αρκετά ονόματα για την επόμενη ημέρα του παιχνιδιού.

Ανάμεσά τους ήταν και εκείνο του Τάσου Τρύφωνος, ο οποίος έχει παρουσιάσει στο παρελθόν με επιτυχία τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο» τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, η τελική επιλογή φαίνεται να καταλήγει στον Τάσο Δούση.

Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις επίσημες ανακοινώσεις του OPEN, οι οποίες αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τόσο το πρόσωπο που θα αναλάβει την παρουσίαση όσο και τον προγραμματισμό του τηλεπαιχνιδιού για τη νέα σεζόν.

Μέχρι τότε, ο Τάσος Δούσης εμφανίζεται ως το επικρατέστερο πρόσωπο για να βρεθεί στο τιμόνι ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεπαιχνίδια γνώσεων της ελληνικής τηλεόρασης.