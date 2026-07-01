Αποκλειστικό - «Αδύναμος κρίκος»: Εμπλοκή με τη Μαρία Μπακοδήμου - Χάνει το τηλεπαιχνίδι;

Ποιος είναι τελικά ο πιο αδύναμος κρίκος στο τηλεπαιχνίδι «Ο πιο αδύναμος κρίκος»; Από μέρα σε μέρα θα παρθούν από το OPEN οι οριστικές αποφάσεις ως προς το μέλλον του τηλεπαιχνιδιού που παρουσιάζει η Μαρία Μπακοδήμου.

Αρχικά το πρόγραμμα ήταν συμφωνημένο να παίζει πέντε ημέρες την εβδομάδα, όμως μπήκε και μια έκτη μέρα σφήνα και έτσι άρχισαν να τελειώνουν τα επεισόδια που είχαν ήδη γυριστεί. Αν όλα πάνε βάσει του σημερινού προγραμματισμού υπάρχει στοκ επεισοδίων μέχρι Νοέμβριο. Αν όμως τα στελέχη του OPEN κρίνουν πως οι μέρες μετάδοσης θα επιστρέψουν στις 5 την εβδομάδα, θα μείνουν 6 ή θα γίνουν μόνο 2 (ΣΚ) τότε θα έχουμε αλλαγες.

Κανάλι και Barking Well θα καθίσουν στο τραπέζι για να δουν πόσα συμπληρωματικά γυρίσματα χρειάζονται και πότε αυτά θα πρέπει να γίνουν δεδομένου πως το πλατό του παιχνιδιού το έχει η παραγωγή μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Ως τότε λοιπόν μπορούν να γυριστούν τα επεισόδια που θα παιχτούν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026.

Αν όμως το κανάλι θέλει ο «Κρίκος» να βγάλει όλη την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν τότε θα πρέπει η Μπακοδήμου να επιστρέψει για γυρίσματα από Σεπτέμβριο μέχρι και Νοέμβριο. Η παραγωγός εταιρία δεν έχει ακόμη συμφωνήσει με την παρουσιάστρια για το εάν θα μπορέσει να κάνει συμπληρωτικά γυρίσματα εκείνη την περίοδο, το σίγουρο είναι πως δεν θα ήθελαν η σκυτάλη της παρουσίασης να περάσει σε άλλο πρόσωπο. Πάντως επειδή το OPEN έχει τα δικαιώματα του «Αδύναμου Κρίκου», εκείνο έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για το τι θα γίνει, από τις μέρες και ώρες προβολής του, ως και το εάν θα αλλάξει ο παρουσιαστής!

Την ίδια στιγμή κυκλοφορεί ένα σενάριο που θέλει το κανάλι να έχει κάνει μια πρώτη κρούση στον Τάσο Τρύφωνος, τον παρουσιαστή που έκανε παλαιότερα τον «Κρίκο» και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Αυτή η πρώτη επαφή έγινε για να δουν εάν θα ήθελε να αναλάβει εκείνος το τηλεπαιχνίδι στην περίπτωση που δεν τα βρουν με τη Μπακοδήμου…