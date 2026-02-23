Μαρία Μπακοδήμου: «Αγάπησα περισσότερο τον εαυτό μου ύστερα από προδοσίες στην προσωπική μου ζωή»

Είναι ο χώρος της τηλεόρασης από τους χειρότερους να εργάζεται κανείς; Προδόθηκε από ανθρώπους; Αγαπάει τον εαυτό της; Η Μαρία Μπακοδήμου μίλησε για όλα στο περιοδικό ΟΚ και δεν μάσησε τα λόγια της! «Αγάπησα περισσότερο τον εαυτό μου ύστερα από κάποιες προδοσίες στην προσωπική μου ζωή! Στα δύσκολα μπαίνεις σε αυτό το παιχνίδι. Δεν έχουμε κανέναν άλλο πέρα από εμάς μέχρι το τέλος της ζωής μας. Αν δεν φροντίσουμε τον καλύτερό μας φίλο, που είμαστε εμείς, μετά δεν είμαστε καλοί ούτε με τους άλλους. Όταν δεν δίνεις αξία στη ζωή σου, δεν θα μπορέσεις να τη δώσεις ούτε στα παιδιά σου, ούτε στον σύντροφό σου, ούτε στον φίλο σου».

Επαγγελματικές προδοσίες

«Σε όλους τους χώρους υπάρχουν άνθρωποι που είναι υποκριτές, χειριστικοί, εκμεταλλευτές. Απλά η τηλεόραση έχει περισσότερη δημοσιότητα και φαίνεται. Και στα περιοδικά μού έχει τύχει και στο ραδιόφωνο. Δεν έπεσα ποτέ από τα σύννεφα στην τηλεόραση για κάτι, είναι ένας κανόνας της ζωής.

Εξαρτάται από το πόσο σου αρέσει να κολακεύεσαι και να κοιτάς πράγματα που δεν έχουν βάση. Είναι σαν τα ζευγάρια, όπου ανακαλύπτεις ότι ο άλλος σε απατά. Υπάρχουν τα σημάδια, αλλά εσύ δεν θέλεις να τα δεις για να μην ξεβολευτείς. Δεν ήθελα να ξεβολευτώ. Πάντα κάτι σε γρατζουνάει στον τρόπο που συνδέεται ο άλλος μαζί σου, αλλά αρνείσαι να το δεις. Λες δεν θέλω να χαλάσουμε αυτό που έχουμε».

«Πρωταρχική ανάγκη είναι να αγαπάς εσένα»

Η παρουσιάστρια μίλησε και για την επαφή που έχει με γυναίκες που αποφάσισαν να πάρουν και πάλι τη ζωή στα χέρια τους και να ξεκινήσουν από την αρχή. «Έρχονται γυναίκες που έχουν χωρίσει και θέλουν να τοποθετηθούν ξανά. Όταν είσαι σε έναν γάμο τριάντα χρόνια δεν είσαι ακριβώς εσύ, είσαι σαν τους λογαριασμούς στο Instagram που λένε: Μαρία - Τάκης. Έχουν χάσει λίγο την ταυτότητά τους, μπερδεύονται με τον άλλο, σαν τα ρούχα στο πλυντήριο που έχουν γίνει ροζ. Ακόμα και η ντουλάπα σου έχει αλλάξει! Αν του άλλου του άρεσε η ορειβασία, έχεις πετάξει τα φουστανάκια και είσαι με τα άρβυλα.

Καλείσαι να πάρεις πίσω όχι απλά τον εαυτό σου, αλλά τον ώριμο εαυτό σου. Έχω γυναίκες που θέλουν να ξεκινήσουν καινούρια πράγματα και επαγγελματικά. Γυναίκες που συνειδητοποιούν ύστερα από μια ηλικία ότι έχουν χαρίσει πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής τους υπηρετώντας τους άλλους χωρίς να φροντίσουν τον εαυτό τους πρώτα. Όμως είναι πρωταρχική ανάγκη να αγαπάς εσένα».